6 مشاريع تتنافس في نهائيات برنامج «ابتكاري»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع و«ستارت إيه دي»، مسرعة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي والمدعومة من شركة «تمكين»، أمس عن تأهل 6 مشاريع للتنافس ضمن المراحل النهائية من النسخة الخامسة لبرنامج «ابتكاري» الذي يمتد على مدار 5 أشهر من الجلسات وورش العمل والتدريب، بهدف مساعدة مواطني دولة الإمارات على تطوير وتحديث شركاتهم الناشئة المختصة بقطاع التكنولوجيا.

ولقد تم اختيار الفرق المتأهلة الستة من بين ثمانية فرق قامت بتقديم أفكارها المبتكرة خلال يوم العرض التجريبي للمشاريع، والذي عُقد في مقر صندوق خليفة بإمارة أبوظبي.

وضمت المشاريع الستة المتأهلة برنامج «عربي»، وهو برنامج تعليمي يهدف إلى تعليم اللغة العربية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 سنة، ويتميز بالمرح والتفاعلية والشمول، ومشروع «بلانكو أورال كير Blanco Oral Care» الصديق للبيئة، وهو عبارة عن قرص معجون أسنان مبتكر في وعاء زجاجي، في حين أن المشروع الثالث المتأهل هو «ألعاب بليكسو»، منصة لبطولات الرياضة الإلكترونية على الإنترنت، والتي تتيح لمستخدميها في منطقة الشرق الأوسط كسب المال منها، ومشروع «سناكات كافيه»، الذي يقدم منصة مخصصة لعرض وبيع وتوصيل الأطعمة والحلويات منزلية الصنع.

أما شركة «سولار سمارت سيلSolar Smart Cell» الناشئة، فهي معنية بتصميم وتصنيع المركبات الذكية التي تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يعتبر «إس بي إل تكنولوجي - SPL Technology» المشروع السادس، المصمم لأتمتة عملية الترحيل السحابي.