140 مليار دولار استثمارات قطاع الكيماويات الخليجي في 10 أشهر

المصدر: دبي- البيان

كشفت بيانات حديثة أصدرها «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» (جيبكا)، أن قيمة الاستثمارات المرتبطة بقطاع الصناعات الكيماوية بمنطقة الخليج، تخطى خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، حاجز الـ 140 مليار دولار، بدعم من أنشطة الاندماج والاستحواذ وصفقات المشاريع المشتركة، التي كانت الشركات الخليجية طرفاً فيها.

وحظيت الاستثمارات بالأسواق الإقليمية والعالمية بدفعة قوية بفضل الشراكات بين الجهات الفاعلة الإقليمية والشركات الكُبرى متعددة الجنسيات، مما يشير إلى احتمالية أن تشهد أنشطة الاندماج والاستحواذ خلال العام الجاري نمواً ملحوظاً، مع سعي المنتجين الإقليمين إلى دمج أعمالهم وتعزيز تنافسيتهم العالمية، إلى جانب توسيع قدراتهم الإنتاجية بالأسواق العالمية.

وستعقد الدورة 14 لمنتدى «جيبكا» بين 3 و5 ديسمبر المقبل في مدينة جميرا بدبي.