33 % نمو الرخص التجارية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

كشف اقتصادية رأس الخيمة، ارتفاع نمو الرخص الجديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 33% مقارنة بمثيلتها من العام الماضي، ما يؤكد على النمو الإيجابي للحركة التجارية والاقتصادية التي شهدتها الإمارة.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، أن نمو الرخص الجديدة جاء ترجمة لنتائج مجموعة من المحفزات التي أطلقتها الدائرة والتي بدأت نتائجها تظهر العام الجاري، وبالنظر إلى توزيع الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الثالث نجد أنها تركزت بنسبة 56% في الأنشطة المهنية، فيما ساهمت الأنشطة التجارية بنسبة 43% منها، وشكلت الأنشطة الصناعية 1%. وشهد عدد الرخص السارية كذلك نمواً متواصلاً، ففي يوليو نمت 25%، وبنسبة 7% في أغسطس، فيما استقرت في سبتمبر، وقدر معدل النمو للربع الثالث بنحو 10% مقارنة مع الفترة المقابلة في 2018.