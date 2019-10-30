6 شركات تحصد جوائز "جلفود للتصنيع" للتميز في قطاع الأغذية العالمي

المصدر: وام

حصدت ست شركات من ست دول جوائز "جلفود للتصنيع" للتميز في القطاع وذلك خلال حفل متميز أقيم في دبي لتكريم الابتكارات التي قدمتها الشركات من مختلف أنحاء العالم وأحدثت نقلةً نوعية في قطاع الأغذية العالمي.

وأتى فوز هذه الشركات وهي من اليونان والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وألمانيا والسويد وماليزيا ليتوّج معرض "جلفود للتصنيع" أكبر معرض في قطاع معالجة الأغذية والتغليف في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا والذي يختتم فعالياته غداً الخميس في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال مارك نابيير مدير معرض "جلفود للتصنيع" إن الشركات الفائزة تجسّد جميع المعايير كالابتكار والأصالة والفعالية والكفاءة الاقتصادية والصحة والبيئة والتركيز على المستهلك.

ذهبت جائزة "المكون الغذائي الأكثر ابتكاراً" إلى مجموعة "بوليبان" اليونانية المسؤولة عن ابتكار "فلافوميكس إيه إكس 200" وهو رذاذ عضوي مصمم كمضاد تأكسد طبيعي ويستخدم في المرحلة التي تسبق تغليف الخبز والمعجنات والبسكويت والصلصات ومعجون الطماطم والفواكه لوقايتها من التلوث بالميكروبات.

كما فازت شركة "دي سي نوريس آند كومباني" البريطانية بجائزة "حل المعالجة الأكثر ابتكاراً" عن نظام "بروسيس جيت" للطبخ الذي يخفض زمن إنتاج الصلصات ومنتجات الألبان والحساء والوجبات الجاهزة بمقدار النصف.

كانت "جائزة البيئة للعام" التي تكرم الابتكار في مجال التنمية المستدامة من نصيب شركة "ملتيفاك الشرق الأوسط" بفضل مفهوم التغليف "ملتيفاك بيبر بورد" الذي أبدعته. ويعتمد هذا الحل على ألياف الأوراق ويستفيد من عملية إعادة تدوير هذه المواد ضمن سلسلة إعادة التدوير المعتمدة ما يقلل من التكاليف التشغيلية.

وحصدت شركة "جي إي إيه فود سلوشنز" الألمانية جائزة "أفضل تكنولوجيا مستقبلية" تقديراً لها على نظام "كوكستار سوبر هيت سموك" الذي يقوم على عملية تدخين خاصة حائزة على براءة اختراع تمكّن معالجة الأغذية بسرعة للحصول على نكهة المشاوي على نطاق صناعي.

وذهبت جائزة "المكون الصحي الأكثر ابتكاراً" لصالح شركة "بونجي لودرز كروكلان" الماليزية صاحبة حل "كوفا" وهو بديل عن زبدة الكاكاو خالٍ من الدهون المتحولة يمكن استخدامه في الحلويات ومنتجات المخابز والأفران.