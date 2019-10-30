شاهد.. آخر تطورات بناء "ذا لينك".. أكبر مبنى معلّق في العالم بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت معالم مشروع "ون زعبيل" تتجلى مع انتهاء عملية الجرّ الثانية لمبنى "ذا لينك"، أكبر برج معلّق (كابولي) في العالم، والتي جرت في 13 أكتوبر، ومن المتوقع الإنتهاء من بنائه في العام 2021.

وأصبح بالإمكان الآن مشاهدة البرج معلقاً فوق "جسر السعادة" من برج A الى برج B من المشروع، حيث تمّ في هذه العملية جرّ الوحدة B الفولاذية التي يبلغ طولها 24 مترًا ووزنها 849 طنًا متريًا وذلك على امتداد 30 متراً فوق الجسر. وتعدّ هذه العملية هي الثانية من أصل ستّ عمليات جرّ قبل أن يتم رفع المبنى 100 فوق سطح الأرض.

يبلغ طول "ذا لينك" 225 مترًا، وهو مبنى أفقي معلّق بين كلا البرجين وعلى ارتفاع 100 متر تقريباً. تُستخدم في عملية بنائه مواد مركّبة من الصلب والخرسان. وسيضم المبنى منصة ناتئة بطول 66 مترًأ ذات إطلالة بانورامية بزاوية 360 درجة على المدينة، وأيضاً مطعم حائز على جائزة ميشلن ومسبح ومنصة للمراقبة.

يعدّ "ون زعبيل" أيقونة دبي الجديدة، وهو مشروع متعدّد الاستخدامات من "إثراء دبي"، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ويغطي أكثر من 470 ألف متر مربع من مساحة المنطقة المبنيّة الإجمالية.

ويتكوّن المشروع من برجين عاموديين A و B، الأول بارتفاع 300 مترًا والثاني بارتفاع 235 مترًا. يقدّم برج A تجارب تسوّق ممتعة تتوزع على ثلاثة طوابق بالإضافة الى مكاتب ومتاجر ومطاعم فاخرة ّ، ويضمّ أيضاً الفندق الحضري الأول بإدارة مجموعة ون آند أونلي وهو مؤلّف من 497 غرفة وجناح وشقة مجهزة. أما البرج B فهو مخصّص للشقق السكنية وعددها 263. ويتوفّر في البرجين مواقف سيارات بسبعة طوابق و 77 مصعد كهربائي عالي السرعة.