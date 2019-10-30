مجتمع الأعمال بدبي يرفع توقعاته الإيجابية

المصدر: دبي ـ البيان

سجل مؤشر ثقة الأعمال المركّب للشركات في دبي زيادة قدرها 14.9 نقطة، ليصل إلى 129.8 نقطة في الربع الثالث من 2019، من 114.9 نقطة في الربع الثاني، وفق ما أظهره مسح الأعمال الفصلي الذي تصدره اقتصادية دبي.

وأعربت الشركات في دبي من خلال المسح الذي يغطي كل القطاعات في الإمارة، عن ثقتها إزاء اختتام هذا العام بإيرادات محسّنة، إلى جانب تعزيز مكانتها، في ظل التوقعات الإيجابية إزاء زيادة النمو الاقتصادي، واكتساب المزيد من الزخم خلال الأشهر المقبلة. وأظهرت توقعات حجم المبيعات زيادة على أساس سنوي وفصلي، حيث ارتفع صافي الرصيد من 34% للربع الرابع 2018 و31% للربع الثالث 2019 إلى 54% للربع الرابع 2019.