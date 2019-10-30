منتدى إنسياد يبحث غداً فرص المستقبل

المصدر: دبي - البيان

يستضيف منتدى «إنسياد للقيادة» الذي سينظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي واتّحاد خريجي كلية «إنسياد» لإدارة الأعمال العالمية في دولة الإمارات في دبي غداً، نخبة من المسؤولين الحكوميين وقيادات الأعمال ضمن العديد من القطاعات الحيوية، لمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة خلال سلسلة من الجلسات المكثفة التي ستنُظَّم على مدار يوم واحد مع أول انعقاد للمنتدى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف مشاركة الأفكار والرؤى حول تعزيز سبل النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة ووضع تصورات للفرص التي يمكن الاستفادة منها في المستقبل، إضافة إلى مناقشة جملة من المواضيع المتخصصة حول الاقتصاد والمجتمع والثقافة والتطور التكنولوجي، وريادة الأعمال والابتكار.