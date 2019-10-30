«وول ستريت جورنال»: هدسون ياردز.. دبي مصغرة في نيويورك

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية منطقة «هدسون ياردز» التجارية في مدينة نيويورك بأنها «دبي المصغرة».

ونشرت الصحيفة أمس تقريراً خاصاً عن «هدسون ياردز»، والتي تقع في الجانب الغربي من وسط منطقة مانهاتن، أهم وأشهر مناطق نيويورك الخمسة.

وذكر التقرير أن «هدسون ياردز» بما تزخر به من عقارات شاهقة الارتفاع، فنادق بالغة الفخامة، مراكز تسوق مبهرة تضم كافة أنواع المنتجات، ومطاعم ومقاهي متنوعة، وغير ذلك من المعالم السياحية القادرة بامتياز على استقطاب الزوار تشبه تماماً دبي في ملامحها وخصائصها الرائعة، ولكن على نحو مصغر، ما يجعلها جديرة بلقب «دبي الصغيرة».