المنتدى الاقتصادي العالمي: الإمارات حاضنة مثالية للشركات الناشئة

المصدر: دبي ـ سيد صالح

وصف المنتدى الاقتصادي العالمي الإمارات بأنها حاضنة مثالية للشركات الناشئة، وذكر أن مشهد ريادة الأعمال بالدولة في ازدهار مطرد.

ونشر المنتدى أمس تقريراً عن ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الإمارات، وذكر أن أكبر دليل على نجاح الإمارات في تبنيها للشركات الناشئة، هي أنها موطن للشركتين الناشئتين الوحيدتين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالكامل اللتين تندرجان تحت التصنيف «يونيوكورن»، أي الشركة الناشئة التي تتجاوز قيمتها السوقية 1 مليار دولار.

والشركة الأولى هي «كريم» التي يقع مقرها الرئيسي في دبي، والمتخصصة في خدمات النقل حسب الطلب عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والتي استحوذت منافستها الأمريكية «أوبر» عليها العام الماضي مقابل 3,1 مليارات دولار. وأما الشركة الثانية، فتقع في دبي، أيضاً، وهي منصة «نوون» للتسوق الإلكتروني والتي جمعت قبل إطلاقها تمويلاً قيمته 1 مليار دولار.

انفاق

وذكر التقرير أن الإنفاق على المشروعات الناشئة يشهد ارتفاعاً متواصلاً في الإمارات، حيث جرى العام الماضي استثمار مبلغ إجمالي قيمته حوالي 320 مليون دولار في 110 صفقات تخص شركات ناشئة تعمل في الدولة، بزيادة تبلغ حوالي الضعف عن إجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة بالدولة في 2017.

وأشار التقرير إلى أن ذروة اهتمام الإمارات بالشركات الناشئة تمثلت في القرار الأخير الذي أعلنته شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» في أبوظبي، وهو استثمار مبلغ 250 مليون دولار في الشركات الناشئة، منها 150 مليون دولار مخصصة لدعم منصة «Hub71» في أبوظبي لاحتضان الشركات الناشئة.