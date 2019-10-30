9997 سلعة مسجلة بالضريبة الانتقائية

المصدر: دبي- بشار باغ

أشار خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن السلع المسجلة حتى الآن للضريبة الانتقائية يصل إلى 9997 سلعة، متوقعاً أن يصل إجمالي العدد إلى 13000 سلعة بعد توسيع نطاق السلع المسجلة بالضريبة، وأوضح أن عدد المسجلين للضريبة الانتقائية ارتفع إلى 782 مسجلاً.

وخلال خلال ورشة عمل توعوية نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب، أمس، لوسائل الإعلام للتعريف بأهداف وآليات توسيع نطاق الضريبة الانتقائية، وإجراءات التسجيل بالنظام الإلكتروني للهيئة، كشف البستاني عن تطبيق للهواتف الذكية خاص بالمستهلكين تعمل الهيئة حالياً على تطويره، بحيث يمكن للمستهلك إجراء مسح إلكتروني للعلامة المميزة لمنتجات التبغ على أي سلعة للتحقق من ترخيص المنتج.

العلامة المميزة

وأشار إلى أن إضافة العلامة المميزة لمنتجات التبغ على السجائر الإلكترونية وتبغ الأرجيلة (المعسل) سيبدأ الشهر المقبل، على أن يتم منع استيراد أي من هذه المنتجات التي لا تحمل العلامة بدءاً من شهر مارس المقبل، على أن يتم منع تداول هذه المنتجات التي لا تحمل العلامة المميزة في يونيو من العام المقبل.

وتم خلال ورشة التوعوية الإعلامية، التي حضرها عدد من المسؤولين في الهيئة تقديم عرض توضيحي حول قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 بشأن «السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي»، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر ديسمبر المقبل، وبموجبه يتم توسيع نطاق السلع، التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر عام 2017.

وطالب قطاعات الأعمال المعنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (52) لسنة 2019 بالإسراع إلى التسجيل بنظام الضريبة الانتقائية، قبل بداية شهر ديسمبر المقبل بفترة كافية، لضمان الالتزام بالقرار الذي يهدف إلى تحقيق الصالح العام، مؤكداً أن التسجيل المبكر يجنبهم المخالفات وأية عقبات قد تواجههم عند استيراد السلع الانتقائية.

شرح

وقدم ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل شرحاً شاملاً للإجراءات المطلوبة من المسجلين للضريبة الانتقائية من خلال النظام المطور، مشيرين إلى أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (52) لسنة 2019 فإن «أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية» تشمل جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وجميع السوائل المستخدمة فيها، وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لا تحتوي.