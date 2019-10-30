فتح آفاق المستقبل في ملتقى اتحاد مصارف الإمارات بأبوظبي 3 نوفمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

ينظم اتحاد مصارف الإمارات، بالتعاون مع المصرف المركزي، النسخة السابعة من الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط تحت شعار «فتح آفاق المستقبل وتحويل النموذج».

ويستضيف الملتقى كبار القادة والخبراء من القطاع ومتحدثين بارزين لمناقشة أبرز المواضيع المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي، وذلك في 3 نوفمبر بفندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، وبحضور ما يزيد على 400 من قادة القطاع بمن فيهم محافظون ومديرون تنفيذيون من مصارف وهيئات مالية ومؤسسات من القطاع الخاص.

وفي ظل التغييرات غير المسبوقة التي يشهدها القطاع المصرفي، سيتناول الملتقى أهم الموضوعات التي من شأنها التأثير على القطاع، بما في ذلك التحوّل الرقمي، والأمن الإلكتروني، والتقنيات المالية.

ويتضمن الملتقى كلمات لمعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، وعبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات.

ويشارك في الملتقى متحدثون بارزون من بينهم جريج كروس، خبير الذكاء الاصطناعي والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للأعمال في سول ماشينز، وجيمي وودروف، أبرز القراصنة الأخلاقيين في أوروبا، اللذين سيقدمان جلستين تفاعليتين حول «مستقبل الإنسان والآلة» و«القرصنة والأمن الإلكتروني».

تحولات كبيرة

وقال عبد العزيز الغرير: «يشهد القطاع المصرفي تحولات كبيرة تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى مشاركة تجاربنا لتكون عوناً لنا في إدارة هذه التحولات وتحقيق المزيد من النجاحات.

ويعتبر الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط إحدى أهم الفعاليات في القطاع المصرفي، حيث يجمع نخبة من رواد القطاع، ويوفر المنصة المثالية لاستكشاف الفرص، وتحديد سبل معالجة التحديات التي تلوح في الأفق.

وستكشف نسخة هذا العام عن رؤى فريدة حول هذا القطاع دائم التطور، كما ستتيح الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات، وتزويد المؤسسات المالية بالأدوات اللازمة لتحقيق النمو، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بأكمله».

تعزيز الابتكار

وقال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى بنك الإمارات دبي الوطني: «نفخر بدعم الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط باعتباره منصة مهمة تتيح لقادة القطاع مناقشة الفرص والتحديات، التي تواجه قطاع الخدمات المالية.

وباعتباره أحد البنوك الرائدة في المنطقة، فإن بنك الإمارات دبي الوطني ملتزم بدعم الفعاليات والمبادرات، التي تعزز الابتكار في القطاع المصرفي وتسلط الضوء على سبل جديدة لتعزيز تجربة العميل».

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: « التطور السريع في التكنولوجيا يغير وجه الصناعة المصرفية بأكملها، إذ أصبحت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من أعمالنا لتتحول من مجرد أداة للتمكين إلى وسيلة أحدثت نقلة نوعية في المنتجات والعمليات والخدمات».