4 % نمو أرباح «بنك أم القيوين الوطني» إلى 349.7 مليوناً في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

ارتفعت أرباح «بنك أم القيوين الوطني» إلى 349.76 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنمو قدره 4.16% مقارنة بنحو 335.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال البنك، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، إن أرباحه في الربع الثالث من العام نفسه زادت بنحو 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وعزى تحسن الأداء التشغيلي إلى زيادة إيرادات الفوائد ودخل الرسوم إلى جانب إدارة التكاليف الفعالة وجهود التحصيل.

وبلغ إجمالي الأصول 14.43 مليار درهم، واستقر معدل الودائع إلى القروض والسلفيات بنسبة 109%، وتحسنت نسبة كفاية رأس المال لتصبح 35.98% كما هو في 30 سبتمبر الماضي، لتستمر أعلى بكثير من الحد الأدنى المحدد من قبل مصرف الإمارات المركزي وفقاً لإرشادات بازل 3، مما يوفر فرصاً للاستفادة وزيادة التوسع.