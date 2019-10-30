194 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنهاية سبتمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، وحققت الشركة صافي أرباح بنمو بلغ 11.1% خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وخلال الأشهر التسعة الأولى، بلغ صافي ربح الشركة 194.4 مليون درهم، مقارنة مع صافي ربح بلغ 218.8 مليون درهم للفترة نفسها من العام.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «واصلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تحقيق نمو ثابت في الأرباح، وبمعدل فاق متوسط الأرقام التي شهدتها السوق، كما واصلت الشركة العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية على الرغم من ظروف السوق التنافسية.

وتوفر شركة أبوظبي الوطنية للتأمين مجموعة واسعة من منتجات وحلول التأمين، كما تمكنت الشركة خلال هذا العام من تعزيز حضورها في مناطق جغرافية أخرى، إلى جانب توقيعها العديد من الشراكات مع نخبة من أبرز العملاء الجدد».

وأظهرت نتائج الشركة للأشهر التسعة الأولى نمواً قوياً في الأقساط المكتتبة، والتي ارتفعت بأكثر من الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما واصل صافي الأرباح نموه للربع الثاني على التوالي، حيث بلغ النمو 11.1% خلال الربع الثالث.