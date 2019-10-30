فنادق الـ5 نجوم بأبوظبي الأكثر استقبالاً للنزلاء في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

سجلت الفنادق من فئة الخمس نجوم بالعاصمة أبوظبي أعلى معدل استقبال للنزلاء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بواقع 1.7 مليون نزيل مقارنة بنحو 1.2 مليون نزيل للفنادق من فئة 4 نجوم و570 ألف نزيل للفنادق من فئة نجمة واحدة إلى ثلاث نجوم، وذلك بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي. وأظهرت البيانات أن الفنادق من فئة الخمس نجوم كانت أيضا الأعلى استقبالا للنزلاء خلال الربع الثالث بواقع 591 ألف نزيل، فيما استقبلت فنادق 4 نجوم نحو 416 ألف نزيل مقابل 191 ألف نزيل للفنادق من فئة نجمة واحدة إلى 3 نجوم.

وأشارت البيانات إلى أن الفنادق من فئة الأربع نجوم كانت الأعلى من حيث نسبة الإشغال خلال الـ 9 أشهر الأولى، بواقع 78% مقابل 63% لفنادق الخمس نجوم و73% للفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم. بينما خلال الربع الثالث بلغ الإشغال في فنادق 4 نجوم نحو 77%، بينما بلغ 60% للفنادق 5 نجوم و73% للفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم.

سعر الغرفة

وكان متوسط سعر الغرفة في فنادق أبوظبي من فئة خمس نجوم خلال الـ 9 أشهر الأولى نحو 501 درهم، مقابل 239 درهماً للفنادق 4 نجوم و195 درهماً للفنادق من نجمة إلى 3 نجوم. بينما خلال الربع الثالث بلغ متوسط سعر الغرفة لفنادق 5 نجوم 381 درهماً ونحو 205 دراهم لفنادق 4 نجوم و166 درهماً لفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم.

وعلى صعيد أعلى الجنسيات، حاز النزلاء المحليون نحو 36% من إجمالي نزلاء فنادق الخمس نجوم، ثم النزلاء من الصين بواقع 8% ثم بريطانيا 6% ثم الهند 5% ثم أمريكا 5% والسعودية 5%.شقق فندقية

وعلى صعيد الشقق الفندقية، كانت «الفاخرة» الأعلى في معدل استقبال النزلاء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بواقع 193ألف نزيل مقارنة بنحو 97 ألف نزيل للشقق الفندقية الممتازة و37 ألف نزيل للشقق الفندقية العادية. بينما خلال الربع الثالث استقبلت الشقق الفندقية الفاخرة نحو 69 ألف نزيل مقابل 32 ألفاً للممتازة و13 ألفاً للعادية.

168 مرفقاً

وتضم أبوظبي 168 مرفقاً فندقياً بما يتجاوز 33 ألف غرفة حتى نهاية سبتمبر الماضي، موزعة بواقع 54 فندقاً من فئة 5 نجوم تضم 15.2 ألف غرفة، و36 فندقاً من فئة 4 نجوم تضم 7.6 آلاف غرفة و33 فندقاٌ من فئة نجمة واحدة إلى ثلاثة نجوم بواقع 4.6 آلاف غرفة، و45 منشأة للشقق الفندقية تضم 5.7 آلاف غرفة.