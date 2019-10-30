1,7 مليار دولار إنفاق المنطقة على أمن المعلومات 2020

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكّد المهندس عبد الرحمن المرزوقي، مدير الأمن الإلكتروني في هيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة تعمل على صياغة سياسة للأمن الإلكتروني لأجل مستقبل يعتمد على السحابة، مرجحاً قيام المؤسسات بتطبيق استراتيجياتها السحابية بشكل تدرجي، وذلك للتوافق مع الانتقال نحو البيئة السحابية بشكل كامل.

وأضاف المرزوقي خلال قمة «جارتنر لأمن المعلومات وإدارة المخاطر» في دبي، أمس، إن الانتقال إلى السحابة يضع الأمن الإلكتروني في رأس أولويات الهيئة من حيث العمل على سياسة شاملة لأمن السحابة تتضمن الاستخدامات العامة والخاصة.

وأفاد المرزوقي: «بإمكان الشركات الخاصة القيام بتصنيف بياناتها والبدء في الانتقال إلى السحابة، وذلك بنقل البيانات الأقل حساسية أولاً.

وبمجرد اكتساب المؤسسات للثقة في العمل ضمن بيئة السحابة فإنها تستطيع نقل المزيد من بياناتها إلى السحابة». كذلك أكد المرزوقي عمل هيئة تنظيم الاتصالات على بحث الجوانب الخاصة بالأمن الإلكتروني لتقنيات أخرى تشهد تطورات متسارعة تشمل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الكبرى.

وتعمل هيئة تنظيم الاتصالات بشكل فاعل مع مؤسسات أخرى من بينها هيئات دولية مثل اتحاد الاتصالات الدولي، لضمان تماشي سياساتها مع الممارسات والمعايير الدولية.

وتوقعت «جارتنر» خلال القمة أن يصل إجمالي إنفاق الشركات على أمن تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1,766 مليار دولار خلال العام المقبل بزيادة قدرها 10.7% مقارنة مع العام 2019. وعلى الرغم من معدلات الإنفاق الأقل، إلا أن أمن التقنيات السحابية وأمن البيانات ستبقى الفئات الأسرع نمواً ضمن استراتيجيات المؤسسات للإنفاق على الأمن وإدارة المخاطر. كما سيبقى التحول نحو الاستراتيجيات السحابية يمثل أولوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما مع قيام مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين بتأسيس متاجر لهم في المنطقة.

كما أن قانون حماية البيانات الذي تم تطبيقه في البحرين في أبريل 2019 وإمكانية قيام دولة الإمارات بنشر قواعد صارمة لخصوصية البيانات بحلول نهاية العام 2020.