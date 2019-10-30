«التخفيضات الكبرى»..علامات متنوعة تقدم خصومات 90%

المصدر: دبي- البيان

تنطلق غداً فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، وكشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن أبرز العلامات التجارية المشاركة في الدورة السابعة التي تستمر حتى 2 نوفمبر. وستشهد الفعالية مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية وأكثر من 2000 محل، تقدم تخفيضات كبرى تصل لغاية 90 %.

وفي قطاع الأزياء تضم القائمة: جيڤنشي، هوليستر، جاب، بانانا ريبابلك، مونسون، بوتيك 1، ديزل، ريڤا، شويس، إتوال، برشكا، ومن سيكرت، ماسيمو دوتي، پول أند بير، أويشوه، بالمان، ريس، كوست، مس سيلفريدج، إتش أند إم، آند أذر ستوريز، كوس، ماكس مارا، جيوردانو، سبلاش، سكوتش آند صودا، سبرينج فيلد، جي 2000، هوغو بوس، دي كي إن واي، مايكل كورس وكوتش.

وللصحة والجمال: تضم القائمة إن واي إكس، أربن ديكاي وعبدالصمد القرشي. ولمستلزمات المنزل هناك هومز آر أس، هوم بوكس، ميزون دو موند، إيوان مكتبي، دانوب هوم، جاشنمال، انتيريرز، ثينك كيتشن، تاڤولا، بوتري بارن، وست إلم، كريت آند باريل، زارا هوم وإيس.

وتضم قائمة متاجر المستلزمات الرياضية سيفولي، لولوليمن أثلاتيكا، سن اند ساند سبورتس، نايكي، أندر آرمور، أديداس، ريبوك، بيوند ذي بيتش، ديكاثلون، ستاديوم، بيلابونغ وذا سوشال فوت. والإلكترونيات تضم فيرجن ميغا ستور، جمبو للإلكترونيات، بيتر لايف، هارمان هاوس وجاكيس.

وفي قطاع الأحذية والأكسسوارات هناك فيلا، ستيڤ مادن، ليڤيل شوز، سكتشرز، ناين وست، شو اكسبرس، هش بابيز، نظارات يتيم، كرت جايجر، ريفولي، وصديقي وأولاده، ڤجن اكسبرس، فوت لوكر، اتليتس كو، اكسسورايز وساعة الصفوة. وللذهب والمجوهرات داماس، جوهرة، كورابة للمجوهرات، جوي الوكاس، ملبار جولد آند دايموندس ولو ماركيز.

ولمستلزمات الأطفال مركز التعليم المبكر، ماماز وباباز ومذركير. والمتاجر الكبرى تشمل روبنسونس، دبنهامز، موجي، سلام ستوديو، سنتربوينت، وماركس وسبنسر والسوبرماركت كارفور، لولو هايبرماركت، شويترامس. وتعاونية الاتحاد.