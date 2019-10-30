5.6 مليارات درهم تجارة دبي الخارجية مع البرازيل

المصدر: دبي - البيان

بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع البرازيل في العام 2018 نحو 5.6 مليارات درهم توزعت على واردات بقيمة 5.2 مليارات درهم وصادرات بقيمة 136 مليون درهم وإعادة التصدير 234 مليوناً.

وأظهرت إحصائيات لجمارك دبي أن التجارة مع البرازيل بلغت قيمتها في النصف الأول من العام الجاري نحو 3.6 مليارات درهم توزعت على واردات بقيمة 3.4 مليارات درهم وصادرات بقيمة 56 مليون درهم وإعادة التصدير بقيمة 93 مليون درهم.

تطور العلاقات

وقال أحمد كاظم المدير الأول لإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي: تزدهر تجارة دبي مع دول أمريكا الجنوبية وفي مقدمتها البرازيل لتعكس التطور المتصاعد للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والبرازيل، ولذلك نحرص في جمارك دبي على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للتجار والشركات البرازيلية، لدعم نمو التبادل التجاري بين البلدين الصديقين تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية والشركات البرازيلية خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، والذي يوفر فرصة ذهبية للانطلاق إلى الأسواق الدولية يمكن أن تستفيد منها التجارة البرازيلية لتعزيز انتشارها العالمي.

منصة عالمية

وأضاف: تمثل دبي منصة عالمية للتجارة الإقليمية والدولية تمكن الشركات البرازيلية من استكشاف فرص جديدة لدعم النمو في تجارتها مع مختلف قارات العالم، ولذلك نحرص على تطوير التواصل مع التجار البرازيليين لإزالة أية عقبات تواجه تطوير التبادل التجاري بين بلدينا الصديقين.