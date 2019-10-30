«بنك الفجيرة الوطني» يستعد لإطلاق منصة للمشاريع الصغيرة

المصدر: الفجيرة- البيان

يعتزم بنك الفجيرة الوطني إطلاق منصة خدمات مصرفية مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. وتهدف المنصة إلى إتاحة عالم متكامل من الخدمات المالية وخدمات الأعمال وحلول الأعمال لهذا القطاع الحيوي.

وستلقي هذه المنصة الرقمية التي يجري إنشاؤها بالشراكة مع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الضوء على متطلبات القطاع وتوفير أفضل الحلول التي تسهم في تلبيتها.

ومن المتوقع أن تتيح المنصة الجديدة العديد من المزايا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل الاستفادة من أحدث الحلول المصرفية التي يقدمها البنك. وقال ديفيد جاجرسون، رئيس قسم خدمة العملاء وتطور المنصات في البنك: «نتوقع أن تسهم المنصة في تعزيز التفاعل والتواصل مع المشاريع الصغيرة».