10 شركات تنضم لمسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار التابع لمبادرات وزارة المالية، اختيار 10 شركات محلية وعالمية مبتكرة للانضمام إلى دفعة الصيف من مُسرّع صندوق محمد بن راشد للابتكار.

وتضم القائمة 4 شركات تتخذ من الإمارات مقراً لها، وهي فلوغ أوتو (قطاع التكنولوجيا)، وسونوستيك (قطاع الصحة)، ودابي (قطاع التكنولوجيا)، وإنشور أوازيس (قطاع التكنولوجيا)، إضافة إلى 6 شركات دولية، وهي جبرل (قطاع التكنولوجيا) ومقرها سويسرا، وكي تو إنيبل (قطاع التعليم) ومقرها الولايات المتحدة، وتيتشرلي (قطاع التعليم) ومقرها المملكة المتحدة، وريل إي دي يو (قطاع التعليم) ومقرها السويد، وكادي للهندسة (قطاع الطاقة النظيفة) ومقرها فرنسا، وديسولنتر (قطاع المياه) ومقرها هولندا.

وتأكيداً على الإمكانيات المتميزة التي تتمتع بها الدفعة الجديدة لأعضاء مُسرّع الصندوق، فقد حقق العديد منها إنجازات بارزة منها؛ فوز الدكتورة حواء المنصوري، مؤسس شركة ومقرها الإمارات، مؤخراً بجائزة الشخصية الاتحادية للعام 2019 الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، والتي يمنحها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وحصول شركة تيتشرلي ومقرها المملكة المتحدة، على تمويل من هيئة «شروق»؛ وفوز شركة التكنولوجيا المساعدة من الولايات المتحدة كي تو إنيبل على الجائزة الكبرى والتي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار في تحدي سوبرنوفا جيتكس هذا العام؛ وحصول شركة فلوغ أوتو ومقرها الإمارات، باهتمام كبير وترحيب من المشاركين في فعاليات «تيك كرانش سان فرانسيسكو».

وتم اختيار دفعة الصيف 2019 والمتمثلة بالشركات العشر وضمها إلى أعضاء مُسرّع الصندوق البالغ عددهم حالياً 19 عضواً، بعد دراسة استمرت 3 أشهر جرى خلالها مراجعة 159 طلباً من 38 دولة موزعة على 6 قارات.

وتضمنت المشاركات المقدمة عدداً من الشركات المبتكرة التي أحدثت التغيير حول العالم، والتي واجهت بعض التحديات العالمية عبر القطاعات السبعة ذات الأولوية للاستراتيجية الوطنية للابتكار لدولة الإمارات وهي التكنولوجيا، والصحة، والفضاء، والمياه، والطاقة النظيفة، والنقل، والتعليم.

خدمات عالمية

وتم إطلاق المُسرّع في 2018، بهدف تعزيز إمكانيات نمو الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تساهم في تشكيل مستقبل اقتصاد الإمارات.

حيث يوفر لأعضائه خدمات عالمية المستوى وفرصة للتأهل على يد كوكبة من الخبراء والشركاء العالميين، لمساعدة الشركات المبتكرة على تسريع أعمالها ورفع القدرات والكفاءات وتحقيق مقاييس الجودة وإبراز القيمة المضافة.

ويحق للشركات العالمية أو التي تتخذ من الإمارات مقراً لها التقدم للبرنامج، شريطة أن تسعى إلى العمل والنمو في الإمارات.

وقال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية: يرحب مسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار بانضمام الأعضاء الجدد، ونحن سعداء بالجودة العالمية التي امتازت بها الطلبات التي تلقيناها من المبتكرين المحليين والعالميين، والتي أظهرت مقدرة مميزة على التعامل مع أبرز التحديات في العالم وفق أساليب جديدة وملفتة.

ونتطلع إلى التعاون عن كثب مع المبتكرين المختارين لتمكينهم من تطوير أعمالهم في مشاريع ناجحة تعود بالنفع على مجتمعاتهم وتساهم في تعزيز رؤية الإمارات، الهادفة إلى جعل الإمارات أحد أكثر الدول ابتكاراً في العالم.

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ستستفيد الشركات المبتكرة المختارة من باقة من الخدمات التي يقدمها مُسرّع صندوق محمد بن راشد للابتكار في 5 مجالات وهي؛ تحديد الاتجاه الاستراتيجي، وتحديد وتأطير نموذج الأعمال، وتسهيل الوصول إلى سوق العمل والعملاء، وتسهيل الوصول إلى الأموال والتمويل، واستراتيجية فرق العمل والمهارات.