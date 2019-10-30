«إينوك» تناقش تحديات وفرص المسؤولية المجتمعية للشركات

المصدر: دبي- البيان

نظّمت مجموعة إينوك مؤخراً سلسلة من ورش العمل التي جمعت 150 من المعنيين بالقطاع وممثلي الهيئات الحكومية والشركات الخاصة، وذلك لمناقشة التحديات الفعلية التي تواجه الشركات في مجال المسؤولية المجتمعية، والمشاركة بالأفكار والرؤى حول هذا المجال، وأهمية التركيز على التعاون والابتكار وعقد الشراكات البنّاءة.

وأقيمت الجلسات في مقر مجموعة إينوك الرئيسي على مدى 4 أيام، ووفرت منصة لمناقشة السبل المثلى لترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية للشركات كجزء من ثقافة الشركات.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «نعمل دائماً انطلاقاً من التزامنا الراسخ برؤى الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي دعا دائماً إلى توفير كل الدعم والتمكين لجميع فئات المجتمع».