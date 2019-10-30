«أبوظبي الأول» يتوسع في السعودية بافتتاح فرع في الخبر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن بنك أبوظبي الأول توسيع أعماله في السعودية بافتتاح فرع جديد في مدينة الخبر.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد بعد تدشين البنك لعملياته المصرفية رسمياً في المملكة في وقت سابق من هذا العام بافتتاح فرع الرياض، وليعزز وجوده ودوره كشريك بارز في تقديم الخدمات المالية بالمملكة.

حضر حفل افتتاح الفرع الجديد عبدالحكيم الخالدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية؛ ومحمد بن عبدالله النعيم، رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي بالدمام؛ وليث الشيبان، الرئيس التنفيذي لفرع بنك أبوظبي الأول - السعودية، إلى جانب عدد من كبار أعضاء البنك وإدارته العليا.

وقال عبدالحميد سعيد؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: تعكس هذه الخطوة طموحات البنك والتزامه بتطوير وتنمية أعماله في مجال الخدمات المصرفية للشركات وخدمات الأفراد في الأسواق التي تمتاز بإمكانيات كبيرة وتوفر فرص النمو الواعدة. ونحن نتطلع إلى توفير أفضل الخدمات المصرفية للعملاء في المنطقة الشرقية، والمساهمة في دعم رؤية المملكة 2030.