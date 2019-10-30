«فريش تو هوم» يستثمر 50 مليوناً لخلق ألف وظيفة

المصدر: دبي- محمد عبد الرشيد

يعتزم «فريش تو هوم» أكبر متجر إلكتروني للأسماك واللحوم الطازجة في العالم استثمار 50 مليون درهم في الإمارات والسعودية على مدار العامين المقبلين، في استثمار من شأنه أن يتيح 1000 فرصة عمل، وذلك بالتزامن مع إطلاق الشركة عملياتها رسميًا في دولة الإمارات، ويجري هذا التوسع الإقليمي لـ «فريش تو هوم» بدعم من شركة الهلال للمشاريع الناشئة، منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي في شركة الهلال للمشاريع، الشركة العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا.

وقال توشار سينغفي، مدير الهلال للمشاريع الناشئة خلال مؤتمر صحفي أمس في دبي على هامش معرض«جلفود»، إن الشركة تدعم عدداً من المشروعات المهمة داخل دولة الإمارات وخارجها، وهذا هو المشروع الثالث لها، حيث كان لها النصيب الأوفر في تمويله بمبلغ 11 مليون دولار في المرحلة الأولى للتمويلات، مشيراً إن ثمّة إمكانيات سوقية واضحة متاحة أمام «فريش تو هوم» لتوسعة عملياتها في دولة الإمارات، معتبرًا أن نموذج عملها يتيح طريقة مبتكرة وجديدة لبيع الأسماك واللحوم الطازجة عبر الموقع الالكتروني».

وأشار سينغفي إلى أن «فريش تو هوم» تستزرع أكثر من 1000 طن من الأسماك في الهند باستخدام أحدث التقنيات مثل الزراعة المائية المركّبة المعروفة باسم «أكوابونيك»، قائلًا إن الأمن الغذائي يشكّل «أولوية قصوى لنا بوصفنا شركة تتخذ من دولة الإمارات مقرًا».

وقال شان كادافيل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «فريش تو هوم»، إن القيمة التي تُقدمها الشركة والمتمثلة في تزويد المستهلكين مباشرة بالأسماك واللحوم الطازجة ذات النكهة الكاملة والخالية من الإضافات الكيميائية، قد لاقت صدىً جيدًا لدى العملاء المميزين في دولة الإمارات، الباحثين عن المنتجات الطازجة.