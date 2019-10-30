حمدان بن راشد: دبي بوابة للصناعة واللوجستيات بين الشرق والغرب

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي، أن دبي تواصل تعزيز دورها كبوابة لقطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية بين الغرب والشرق وكمركز رئيسي لإعادة التصدير إلى الأسواق الصاعدة، مما ينعكس في الحضور الدولي الواسع في معرض جلفود للتصنيع الذي يستقطب عارضين وزواراً من مختلف الدول حول العالم.

وقال سموه في كلمة ضمن الكتيب الرسمي لمعرض جلفود للتصنيع: «يرحب مركز دبي التجاري العالمي بالعارضين والزوار والمشاركين في معرض جلفود للتصنيع، أكبر فعالية متخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».

وأضاف سموه: «نتمنى للجميع مشاركة ناجحة في المعرض، ونتطلع للقائكم مجدداً في 2020».