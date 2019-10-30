«مبادلة» تسعى لتعزيز استثماراتها في البرازيل

المصدر: برازيليا ـ رويترز

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أمس إن صندوق مبادلة للاستثمار المملوك لحكومة أبوظبي سيعزز استثماراته في البرازيل مشيراً إلى الموانئ والطرق السريعة والعقارات والترفيه كمجالات مستهدفة للاستثمار.

وكتب بولسونارو بعد زيارة للإمارات على تويتر «صندوق إماراتي حجمه مليارات سيعزز استثماراته في البرازيل. مبادلة هو واحد من صندوقي ثروة سياديين رئيسيين في الإمارات. الهدف الاستثمار في الموانئ والطرق والتعدين والعقارات والترفيه».

واتفقت البرازيل والإمارات الأحد على التوسع في التبادل التجاري بين البلدين ودعم شراكات لصناديق استثمار في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والطاقة والدفاع.