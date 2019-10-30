أسعار البنزين تواصل الانخفاض للشهر الثالث

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

للشهر الثالث على التوالي تواصل أسعار البنزين التراجع بين 4 و3 فلوس للتر خلال نوفمبر المقبل ليبلغ الانخفاض 17 فلساً للتر الواحد خلال الأشهر الثلاثة (نوفمبر، أكتوبر، سبتمبر) كما تنخفض أسعار الديزل 3 فلوس خلال نوفمبر بعد ارتفاع 3 فلوس للتر أكتوبر الجاري.

وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في اجتماعها أمس أسعار البنزين والديزل شاملة ضريبة القيمة المضافة لشهر نوفمبر المقبل والتي يبدأ العمل بها الجمعة.

ووفقاً للتسعيرة الجديدة لشهر نوفمبر تتراجع أسعار لتر البنزين ممتاز 98 إلى 2.20 درهم مقابل 2.24 درهم لشهر أكتوبر بتراجع 4 فلوس وبنسبة 1.8%، كما تتراجع أسعار لتر البنزين خصوصي إلى 2.09 درهم بدلاً من 2.12 درهم للشهر الجاري بتراجع 3 فلوس وبنسبة 1.4%، وتراجع بنزين بلس 91 من 2.04 درهم إلى درهمين2.01 درهم بتراجع 3 فلوس.

وتراجعت أسعار لتر البنزين ممتاز 98 خلال الأشهر الثلاثة (نوفمبر ــ أكتوبر ــ سبتمبر) 17 فلساً، وبلغ الانخفاض في سعر لتر البنزين خصوصي 95 خلال الأشهر الثلاثة 17 فلساً أيضاً، بينما يرتد سعر لتر الديزل للانخفاض لشهر نوفمبر ليصل نفس معدل سبتمبر وهو 2.38 درهم بعد أن ارتفع في أكتوبر إلى 2.41 درهم.