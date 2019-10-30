الإمارات لتموين الطائرات تعزز إيراداتها بتنوع الأعمال

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أكد بسام رياشي مدير تموين جهة الطيران الكبير في «الإمارات لتموين الطائرات»، التي تعد واحدة من أكبر شركات تزويد الناقلات الجوية بوجبات الطعام في العالم، إن الشركة تسعى لتنويع محفظة أعمالها لتعزيز الإيرادات، مشيراً إلى أن أعمال الشركة لن تقتصر على تموين الطائرات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رياشي في تصريحات صحفية أمس أن إنتاج الشركة يصل يومياً في المتوسط إلى نحو 225 ألف وجبة في حين يصل متوسط عدد الرحلات التي تمونها إلى نحو 500 رحلة عبر 120 شركة طيران منها 251 طائرة لطيران الإمارات و104 طائرات لفلاي دبي و110 طائرات لباقي شركات الطيران و10 – 20 طائرة خاصة ونحو 13 طائرة شحن ورحلات أخرى.

وقال رياشي إن الشركة وقعت شراكات لإقامة مجموعة من المشاريع منها مشروع المزرعة العمودية الأكبر عالمياً، لإنتاج محاصيل ذات جودة عالية، معتمدة على التقنية العالية والمياه القليلة في الزراعة وهو مشروع مشترك مع شركة كروب وان هولدينجز للتكنولوجيا الزراعية وستكون هذه المزرعة جاهزة للإنتاج خلال 14 شهراً من الآن، مشيراً إلى أن 40% من إنتاج المزرعة سيغطي احتياجات طيران الإمارات أما باقي الإنتاج سيتم بيعه في السوق المحلي والإقليمي.

وأضاف أنه في إطار تنوزع الأعمال قامت الإمارات لتموين الطائرات بتوقيع اتفاقية لإقامة مشروع مشترك مع شركة «كوزين سوليوشينز»، بموجب هذه الاتفاقية أصبحت الشركة الموزع الوحيد في دولة الإمارات لمنتجات الأطعمة المطهوة بتكنولوجيا تفريغ الهواء «سو فيد» تحت مسمى «الإمارات كوزين سوليوشينز» حيث تتيح هذه الشراكة تنمية أعمالنا، لافتاً إلى أن توزيع منتجات «سو فيد» في دولة الإمارات، وتصنيعها بعدئذ في دبي، سيتيح الفرصة لتأمين سلسلة توريد محلية للمنتجات عالية الجودة. وسنكون الوحيدون في العالم الذي نقدم هذا المنتج ويحمل علامة «حلال».

تنويع

وقال بسام إنه في إطار تنويع الأعمال تدرس الإمارات لتموين الطائرات حالياً إنشاء مزرعة للأسماك والجمبري مع التركيز على سمك الهامور ونحن في الإمارات لتموين الطائرات جاهزون حالياً وفي مرحلة البحث عن شريك مناسب ولديه الخبرة والكفاءة لأن مثل هذه المشاريع معقدة جداً وتحتاج إلى اختيار الشركاء المناسبين.

وفيما يتعلق بإكسبو وتقديم خدمات التموين قال إن الإمارات نجحت في الاتفاق مع 3 أجنحة دول حتى الآن لتوفير خدمات التموين وهي نيوزلاندا وأستراليا والسويد بالإضافة إلى 15 منفذ بيع ولدينا القدرة لتوفير هذه الخدمات لسبع أو ثماني دول، مشيراً إلى أنه تم تخصيص فريق خاص لتلبية خدمات التموين في الحدث العالمي.

وقال إن عمل الشركة لا يقتصر على تموين رحلات الطيران بل نعمل كذلك على توفير خدمات الطعام لمجموعة من الأحداث الكبرى مثل كأس دبي العالمي للخيول وبطولة الرجبي ونوفر الخدمات في معرض دبي للطيران وغيرها، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي توجه للعمل خارج الإمارات تحت مسمى طيران الإمارات لتموين الطيران ولكن لدينا «دناتا» التي استحوذت على مجموعة «ألفا فلايت جروب ليمتد» الإيطالية المتخصصة في تموين الطائرات وبالتالي لا يوجد هناك داعي للعمل في الأسواق الخارجية.

وقال نحن نعمل على إعادة تدوير كل شيء ورق أو بلاستك أو معدن بالتعاون مع بلدية دبي وهناك مخطط للاستفادة من الطاقة المستخلصة من مخلفات الطعام في تشغيل سيارات الشركة ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة.

مبادرة بيئية

كشفت «الإمارات لتموين الطائرات»، عن حل جديد للتغليف يقلل حجم مخلفات العبوات عبر عمليات إنتاج المواد الغذائية. واستبدلت الشركة عبوات الورق المقوى بصناديق قابلة لإعادة الاستخدام لتخزين ونقل 10 آلاف وجبة لتموين الطائرات يومياً.

وسوف تسهم المبادرة البيئية في توفير 750 طناً من عبوات الورق المقوى، أي ما يعادل مساحة 260 ألف متر مربع (65 فداناً) من الغابات الحرجية سنوياً. وقال سعيد محمد، الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات لتموين الطائرات»: «نولي الكفاءة والاستدامة البيئية أولوية وأهمية قصوى في جميع عملياتنا. ونعمل على تطوير عملياتنا وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يضمن أعلى مستوى ممكن من الكفاءة البيئية».