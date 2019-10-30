«مواصفات» تعزز تنافسية ونفاذ المنتجات الإماراتية إلى أسواق 80 دولة

المصدر: أبوظبي ـ وام

عززت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» تنافسية ونفاذ المنتجات الإماراتية إلى أسواق نحو 80 دولة حول العالم، وذلك من خلال دعمها للمصانع وخطوط الإنتاج المحلية، بمجموعة من العلامات والشارات الوطنية ومن أبرزها علامات «مواصفات» التي تحوز على ثقة مستهلكي هذه الدول في المنتجات الحاصلة عليها.

وتمنح الهيئة مجموعة من العلامات والشارات، مثل علامة الجودة الإماراتية، والعلامة الوطنية للحلال «حلال»، وعلامة المطابقة الإماراتية ECAS، وعلامة «عضوي» للمنتجات العضوية، وعلامة المنتجات البلاستيكية «قابل للتحلل» وجميعها تخدم ترويج المنتجات الإماراتية داخلياً وخارجياً، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021.

تسهيل

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الهيئة تعمل ضمن المنظومة الحكومية لتسهل عمل القطاعات الاقتصادية والصناعية والإنتاجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز مفاهيم البنية التحتية للجودة في المجتمع، وينعكس إيجاباً على تسهيل حركة السلع والمنتجات من وإلى الدولة.

وقال: إن الهيئة أصدرت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 13 ألفاً و574 شهادة مطابقة لمنتجات حسب متطلبات الصحة والسلامة، تغطي 176 ألفاً و314 منتجاً حسب متطلبات الصحة والسلامة«، كما منحت 103 علامات حلال وتسجيل جهات منح شهادات الحلال، واعتمدت 952 منتجاً عضوياً تتبع 33 مزرعة جديدة تم تسجيلها.

وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة قرر في اجتماعه الأخير، استحداث حزمة مبادرات لدعم العلامات الصادرة عن (مواصفات)، واستحدث قطاعات جديدة لها، لتواكب التطور.