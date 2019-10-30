تغريم رواد «التواصل الاجتماعي» معلني العروض غير المرخصة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس، عن إطلاق حملة توعية لأصحاب المنشآت التجارية العاملة في الإمارة بضرورة الحصول على تصاريح مسبقة للإعلان عن البضائع والسلع عبر الوسائط الإلكترونية، وتغريم رواد التواصل الاجتماعي غير الحاصلين على ترخيص يتيح لهم الإعلان عن تلك المنتجات.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس في مقر الدائرة، للإعلان عن إطلاق حملة توعية لأصحاب المنشآت التجارية في رأس الخيمة تستمر حتى نهاية العام الجاري، للحصول على تصاريح الإعلان عن ترويج عروض التخفيضات بمختلف أنواعها عبر المواقع الإلكترونية، مؤكداً أن الدائرة ستبدأ تطبيق غرامة تساوي 1000 درهم مع بداية العام الجديد 2020 على المنشأة التجارية ورواد التواصل حال عدم حصول النشاط الاجتماعي على التصريح المخول لهم الإعلان عن تلك العروض.

وأشار إلى أن عملية الترخيص تتبع إدارة التسويق في الدائرة وتشمل قيمة فتح الرخصة لرواد التواصل الاجتماعي سواء من داخل الإمارة أو خارجها، لتكون في العام الأول بقيمة 1000 درهم، والتجديد 800 درهم للأعوام التالية، بهدف ضبط السوق ومواجهة عمليات التدليس التي تتم عبر الإعلان عن العروض والتخفيضات، ورصد حجم التجارة في أسواق رأس الخيمة، وتعزيز ثقة المستهلك في السوق.

وأوضح محمد المحمود، نائب المدير العام بالوكالة مدير إدارة تطوير الأعمال بالدائرة، أن عدد رواد التواصل الاجتماعي المسجلين ضمن مبادرة التاجر الافتراضي التي تدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، ارتفع إلى 31 رخصة تجارية التي تدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، منذ إطلاق المبادرة، بهدف تنظيم ومراقبة تطبيق معايير الحماية التجارية وخاصة للمستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية.