«الاقتصاد» تُعرف مجتمع الأعمال الصيني بإجراءات تأسيس الشركات

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت وزارة الاقتصاد في ندوة نظمتها القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي حول سبل استدامة التعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات والصين، وتعريف مجتمع الأعمال الصيني بديناميكيات السوق الإماراتي وإجراءات ممارسة الأعمال وتأسيس الشركات والمشاريع في القطاعات الحيوية في الدولة.

حضر الندوة التي عقدت في دبي عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ولي شيوي هانغ القنصل العام الصيني في دبي، وهند اليوحة مديرة إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد، وممثلون عن مؤسسة الإمارات لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر، ومكتب الإمارات للمحاماة والاستشارات القانونية، بمشاركة واسعة من المستثمرين الصينيين والشركات الصينية سواء العاملة في الدولة أو المهتمة بتأسيس مشروع أو نشاط تجاري ضمن أسواق الدولة.

وقال عبد الله آل صالح في كلمته خلال الندوة إن الروابط التي تجمع الإمارات والصين اليوم تمثل نموذجاً عالمياً رائداً، حيث باتت تقوم على شراكة استراتيجية شاملة، وإن أواصر التعاون تشهد نمواً متسارعاً يرتكز على رؤية واضحة ودعم من قيادتي البلدين، الأمر الذي انعكس بزخم على العلاقة في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري والاستثمارات الثنائية والتبادل السياحي والتواصل الفعّال في المجالات العلمية والمعرفية والثقافية. وأكد أهمية الندوة لما تتيحه من تواصل مباشر مع مجتمع الأعمال الصيني.