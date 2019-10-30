المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم يجمع قادة الضيافة

المصدر: دبي - البيان

عقد «المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم» فعالية الإحاطة الخاصة بدبي في «أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة» مؤخراً. وشملت الفعالية تحت مظلتها نخبة من أبرز وألمع الشخصيات الرائدة في قطاع الضيافة، في خطوة ناجحة تؤكد مجدداً التميّز العالي والتفرد الذي يتمتع بهما «المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم» وقدرته على جذب أهم الشخصيات في القطاع على مستوى العالم.

وأحاط دارِن تسي، المدير التجاري في قسم الأكشاك لدى معرض «إكسبو 2020 دبي»، الحاضرين بالتقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في التحضير والتجهيز لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، ترأس ريتشارد تومبسون مدير التحرير في مجلة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» مناقشة موسعة تناولت موضوع الزراعة العمودية، برفقة كيران دود، نائب رئيس «طيران الإمارات» للتموين لشؤون حلول التوريد والمدير العام لمزرعة «كروب 1» العمودية التابعة لـ«طيران الإمارات»، بالإضافة إلى مينغ تشو المدير الإقليمي لشؤون التطوير لدى «كروب 1».

واطلع الحاضرون على رؤية مفصلة واستثنائية حول المشروع المشترك بين شركة «طيران الإمارات» وشركة «كروب 1» لبناء أكبر مزرعة عمودية في العالم في دبي، بتكلفة 147 مليون درهم.