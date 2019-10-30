«مبادرة بيرل» و«نماء» تبحثان سبل ترسيخ التنوع الوظيفي

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت مبادرة بيرل، المنظمة غير الربحية المستقلة العاملة على نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية في منطقة الخليج، اجتماعاً مع مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة ، مؤخراً في الشارقة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المتبعة لترسيخ مبدأ التنوع الوظيفي في بيئة العمل، وتعزيز مشاركة المرأة في اقتصاد منطقة الخليج.

وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «أسهمت البيانات والدراسات البحثية والتوجه المتنامي نحو تبني ممارسات الشفافية، في توفير أسس راسخة لتطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في بيئة العمل، وفي ظل ما تشهده منطقة الخليج من تطورات متسارعة على مختلف الصعد، أصبحت بيئة العمل الحديثة تزخر بالفرص الواعدة للمرأة، ما يؤكد أهمية دور الشركات في تعزيز هذا الزخم من خلال توفير بيئة عمل داعمة للمرأة ومحفزّة لقدراتها، ولتحقيق هذه الغاية، لا بد من توفير دراسات تحليلية قائمة على أسس علمية».

بدورها، قالت ياسمين عمري، المدير التنفيذي لمبادرة بيرل: «على الرغم من أن التنوع الوظيفي في بيئة العمل يعدّ عاملاً أساسياً في تحسين أداء الشركات وخصوصاً في القيادات العليا، إلا أن تمثيل المرأة على المستوى القيادي ما زال محدوداً في المنطقة».