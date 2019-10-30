غرفة الفجيرة ومنظمة العمل تنظمان ورشة عمل لدعم المشاريع الصغيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

افتتح سلطان الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، صباح أمس، ورشة عمل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لوحدات غرف التجارة والصناعة بالدولة وموردي الخدمات للمشاريع، والتي تنظمها الغرفة ومنظمة العـمـل الدولــية، ممثلة في المكتب الإقليمي للدول العربية ببيروت، واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وبمشاركة مسؤولين عن وحدات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومجالس سيدات ورواد الأعمال بالدولة.

وقال سلطان الهنداسي إن الورشة تأتي من منطلق حرص غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ومنظمة العمل الدولية، ممثلة في المكتب الإقليمي للدول العربية، على ضرورة تضافر الجهود من أجل الاهتمام بواقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل كوادره.

بناء القدرات

وأشار إلى أنها تهدف إلى بناء قدرات الموظفين العاملين في وحدات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرف التجارة والصناعة بالدولة والمؤسسات الداعمة للمشاريع وموردي الخدمات ورواد الأعمال ومجالس سيدات الأعمال.

وأكد مدير عام غرفة الفجيرة أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدورها المحوري في التنمية الاقتصادية للدول على مستوى العالم، موضحاً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، كونها تمثل ما يزيد على 94 % من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، وتستقطب 86 % من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم أكثر من 60 % من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الحالي، مع وجود خطط لرفعها لتصل إلى 70 في المئة بحلول عام 2021.

من جانبها قالت لما عويجان، المستشارة الإقليمية لأنشطة أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية، إن الورشة تستهدف التعريف ببرامج التدريب بمنظمة العمل الدولية، وأنجع السبل لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكيفية وضع خطة عمل لاحتياجات غرف التجارة والصناعة والجهات الداعمة لها.

ويحاضر في الورشة سميح جابر المدرب الرئيسي المعتمد لدى منظمة العمل الدولية لبرامج الريادة المقدمة في اللغة العربية، ورانيا بخعازي مسؤولة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنظمة العمل، وتستمر أعمال الورشة حتى الغد في فندق سيجي الديار بالفجيرة.