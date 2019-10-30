«غرفة الشارقة» تفتتح مبنى مواقف مركبات متعدد الطوابق

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن افتتاح مشروع مبنى متعدد الطوابق شيّدته بالقرب من البوابة الرئيسة لمركز إكسبو الشارقة، والذي يتضمن مواقف للمركبات إضافة إلى العديد من المرافق المتنوعة كالمكاتب والمحال التجارية، ويتكون المبنى من طابق أرضي و7 طوابق مبنية على مساحة 86382 متراً مربعاً، ويستوعب أكثر من 1300 مركبة، كما يضم مهبطاً للطائرة، ويأتي تشييد المشروع ضمن استعدادات الغرفة ومركز إكسبو الشارقة لاستقبال موسم 2020 الحافل بالفعاليات والمعارض العالمية، وتلبية لاحتياجات زوار المعارض التي يتم تنظيمها واستضافتها على مدار العام، وبالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تقام فعالياته في مركز إكسبو الشارقة.

وقال عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس مركز إكسبو الشارقة، إن تشييد المبنى يأتي لتلبية احتياجات المرحلة المقبلة من النمو والتطور الذي يشهده قطاع المعارض سواء على مستوى الدولة أو على مستوى إمارة الشارقة، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القاضية بإجراء عمليات توسعة لمركز إكسبو الشارقة .