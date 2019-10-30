ملتقى «رُوّاد» يجمع أصحاب المشاريع الريادية 5 نوفمبر

المصدر: الشارقة - البيان

تعقد مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» الثلاثاء المقبل 5 نوفمبر ملتقى «رُوّاد»، الذي يجمع نخبة من أصحاب المشاريع الريادية الإماراتية، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

وقال حمد المحمود مدير المؤسسة، إن الملتقى يهدف إلى جمع مجموعة من المشاريع المنتسبة إلى برامج الدعم المقدمة من المؤسسة، وأيضاً المنضمة إلى عضويتها وكذلك المشاريع المشاركة في خدمة برنامج المشتريات الحكومية، مشيراً إلى أن الدعوة عامة للحضور. وأوضح المحمود أن المؤسسة ستستضيف خلال الملتقى عدداً من شركائها من الجهات الحكومية المعنية بدعم قطاع ريادة الأعمال، حيث سيساهم في الملتقى وزارة الاقتصاد ممثلة بالبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودائرة المالية المركزية بالشارقة، وإكسبو 2020 دبي، وشركة برنامج تخطيط الموارد المؤسسية، حيث سيطلع الحضور على الخدمات والامتيازات التي تقدمها هذه الجهات لأصحاب المشاريع الريادية الوطنية.

ولفت إلى أن الملتقى سيشهد أيضاً الكشف عن حزمة من المبادرات الجديدة من «روّاد» لأصحاب المشاريع لتمكينهم من الوصول السهل إلى بيانات المشاريع الأخرى في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وأيضاً توفير الدعم الإلكتروني اللازم لإدارة أنشطة وعمليات المشاريع.