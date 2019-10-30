«إكسبو بيرو - دبي 2019» ينطلق بمشاركة 50 شركة 3 نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

تشارك 50 شركة في فعاليات «إكسبو بيرو- دبي 2019»، الذي ينعقد يومي 3 و4 نوفمبر المقبل، في منتجع فور سيزونز دبي في شاطئ الجميرا، وتضم القائمة 39 شركة مصدّرة و11 شركة متخصصة في قطاع السياحة.

ويأتي تنظيم الحدث في إطار جهود حكومة بيرو المتواصلة لتوليد فرص الأعمال، وتعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وبيرو، والمساهمة في زيادة الإمدادات القابلة للتصدير إلى أسواق البلدان العربية وجنوب شرق آسيا، فضلاً عن الترويج لبيرو كوجهة سياحية جذابة.

ويقوم وفد برئاسة إدغار فاسكيس، وزير التجارة الخارجية والسياحة البيروفية، ويضم لويس توريس، الرئيس التنفيذي لمجلس بيرو للصادرات والسياحة بزيارة إلى الدولة لحضور الفعاليات. ويخطط الوفد لعقد 350 اجتماع عمل وإبرام اتفاقيات تجارية مع مئات الشركات من الإمارات والمنطقة خلال الحدث.