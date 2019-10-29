15 شركة إماراتية تستعرض حلولها المبتكرة في معرض البحرين للدفاع

المصدر: وام



تشارك دولة الإمارات في معرض البحرين الدولي للدفاع 2019 الذي يُقام في المنامة، مُمَثّلةً بجناحٍ خاص تولى تنظيمه "مجلس الإمارات للشركات الدفاعية"، إحدى مبادرات مجلس التوازن الاقتصادي "توازن".



ويضم جناح دولة الإمارات المشارك في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 15 من أهم المؤسسات والشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية والتي تتخصصفي تطوير تقنيات الدفاع والأمن.. وستعرض خلال الحدث أحدث حلولها المبتكرة من أنظمة ومعدات ومنتجات عسكرية وأمنية متطورة.



وشملت الشركات والمصانع الإماراتية المشاركة في الحدث مصنع "كاراكال" و"بارج للذخائر" وشركة الفتان لصناعة السفن و"إي أو إس أدفانسد تكنولوجيز" و"درع الوطن" و"رومكو" و"أطلس تيليكوم" و"سيف سيتي" و"كاليدس" ومؤسسة "الحمراء" و"الثريا"، وهيئة "تصنيف"، وشركة "آي جي جي" و"سهام الخليج" و"شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية "أداسي".



ويسعى "مجلس الإمارات للشركات الدفاعية" إلى فتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات من خلال المساهمة الفعالة في تطوير قدرات القطاع الصناعي.