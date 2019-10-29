أحمد بن سعيد يفتتح معرضي العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط وجلفود للتصنيع

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح اليوم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات فعاليات أربع منصات عالمية لتجارة الأغذية ضمن قطاعات محددة في مركز دبي التجاري العالمي، لتعزز بذلك الإمارة مكانتها الاستراتيجية كمركز رئيسي لتيسير الأعمال ضمن مختلف القطاعات وتحصد إشادةً عالميةً واسعة النطاق من قبل الخبراء والمتخصصين في قطاع الأغذية العالمي.

ورافق سموه كلٌ من هلال سعيد المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي ومدير عام هيئة السياحة والتسويق التجاري في دبي إلى جانب مجموعة من كبار الشخصيات في القطاع؛ حيث أجرى الوفد جولةً شملت كلاً من معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، المنصة التجارية الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتخصصة بقطاع العلامات التجارية الخاصة والتراخيص المزدهر؛ ومعرض "جلفود للتصنيع"، أكبر معرض إقليمي لتصنيع ومعالجة الأغذية وتعبئتها وتغليفها؛ ومعرضي "يامكس الشرق الأوسط" و"سيفكس الشرق الأوسط"، الفعاليتان المتميزتان في قطاع الأغذية اللتان تستقطبان أبرز شركات تصنيع الحلويات والمأكولات البحرية.

وخلال الجولة التي شملت مختلف الأجنحة المشاركة في المعارض الأربعة، اطلع الوفد على معلومات ولمحات عن أحدث الابتكارات والتوجهات والمنتجات والخدمات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في مجال الأغذية والمشروبات والمنتجات الاستهلاكية سريعة التداول. وناقش الوفد مسألة النهوض بالقطاع مع مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية بما في ذلك مجموعة أغذية و "كارفور" و "يونيليفر" و "كرتون نتورك" وعوافي لصناعة المواد الغذائية ومصنع معكرونة الإمارات على هامش معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط؛ إلى جانب كل من "تيترا باك" و "فيرمينيش" و "سيمنز" و "فالكون باك" و "تايل آند لايل" خلال معرض "جلفود للتصنيع".

وباعتبارها تنظم تحت مظلة معرض "جلفود" الذي يستعد للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين في عام 2020، استقطبت المنصات الأربعة لتجارة المواد الغذائية أكثر من 2800 جهة عارضة، لتسلط بذلك الضوء على التحولات السريعة والفرص المجزية المتاحة لمبتكري المنتجات الاستهلاكية سريعة التداول، والمتبنّين الأوائل، عبر العديد من القطاعات المتأثرة بقطاع الأغذية بما في ذلك قطاعات التجزئة والضيافة والطيران وغيرها.

وبهذه المناسبة، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: "تأتي الدورة الافتتاحية لمعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، كاستجابة مباشرة لطلب الجهات العارضة والزوار لتنظيم فعالية متخصصة بقطاع العلامات التجارية الخاصة والترخيص والتصنيع بالتعاقد. وتسهم مسألة تنظيم معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط الذي يندرج تحت مظلة معرض ’جلفود‘ في تسليط الضوء على الفرص المجزية المتاحة في هذا القطاع المتنامي، بالرغم من أن نطاق الإمكانات يشمل كامل طيف المنتجات الاستهلاكية سريعة التداول. وسيلعب الموقع الاستراتيجي المشترك دوراً في توفير تسهيلات أعمال غير مسبوقة عبر مختلف القطاعات، الأمر الذي يعزز مكانة دبي الاستراتيجية كبوابة متميزة للفرص متعددة القطاعات عبر مختلف الأسواق التي نتواجد فيها".

"برايم" ينطلق في نسخته الأولى

بلغ عدد المشاركين في معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط 2019 أكثر من 140 علامة تجارية عالمية من أكثر من 50 دولة. ويشهد هذا المعرض الفريد من نوعه على مستوى المنطقة تواجد مجموعة من أكبر الأسماء في قطاعات الأغذية والضيافة والمنتجات الاستهلاكية سريعة التداول، بما في ذلك ’أمازون‘ وشركة ’باندا‘ السعودية للبيع بالتجزئة؛ وعلامة "كارفور" الشهيرة في المنطقة و "نيستو هايبرماركت" و "هايبر باندا" و "نون" وفنادق ومنتجعات "موفنبيك" و "جلوبال" للصناعات الغذائية و "كرتون نتورك" وغيرها.

وتمثلت أبرز محطات اليوم الأول بإطلاق "قمة برايم"، المنصة المخصصة التي تتيح لخبراء القطاع فرصةً لتبادل المعارف والخبرات حول ابتكارات المنتجات وأحدث التوجهات في السوق بما في ذلك جلسات متخصصة تتناول أنشطة وضع تصوّرات المنتج، والتوزيع وكسب ولاء العملاء.

وشملت قائمة أبرز قادة القطاع الذين انخرطوا بأنشطة تبادل المعارف والخبرات واستكشاف الفرص الكامنة في القطاع كلاً من بيتر جايل، مدير عام خدمات التجزئة لدى "نيلسن" الذي قدم أفكار وملاحظات هامة حول محركات التغيير الرئيسية التي من شأنها التأثير على المشهد العالمي للعلامات التجارية الخاصة على مدار السنوات الخمس المقبلة وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر؛ وجون فرانسيس، رئيس قسم العلامة التجارية الخاصة والعلامات التجارية لدى شركة الخياط للاستثمار / صيدلية ابن سينا؛ وميغيل بوفيدانو، المدير التنفيذي للعمليات لدى "ماجد الفطيم للتجزئة" إلى جانب مجموعة أخرى من الأسماء البارزة.

وقال ميغيل بوفيدانو: "بحلول عام 2025، نتوقع أن يسهم معدل دوران العلامة التجارية الخاصة بنسبة 20 % من إجمالي مبيعات كارفور العالمية. وتساهم العلامات التجارية الخاصة حاليًا بنسبة 6% من مبيعاتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضاف: "تحرص كارفور على التأكد بأن العملية الإجمالية للمنتج يتم التحكم فيها بكفاءة وهو ما يفسر تحركنا نحو إنشاء علامة تجارية خاصة متكاملة".

جلفود للتصنيع يمنح الضوء الأخضر لأعمال التعبئة والتغليف المستدامة

استقطبت النسخة السادسة من معرض "جلفود للتصنيع" أكثر من 1600 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة تستعرض حلولاً متكاملة للتصنيع والمعالجة والتعبئة والتغليف بهدف النهوض بقطاع الأغذية والمشروبات. وتماشياً مع الاتجاهات الاستهلاكية المتغيرة، تستعرض شركات التعبئة والتغليف العالمية المشاركة في دورة هذا العام من "جلفود للتصنيع" باقةً متنوعةً من منتجات التغليف المستدامة.

وتستغل العبيكان مشاركتها في معرض "جلفود للتصنيع" للترويج لحلها الأحدث للتغليف "كومبيبلوك إيكو بلس"، وهو الأول من نوعه، إذ يحقق خفضاً بنسبة 28% من حيث بصمة الكربون، من خلال الاعتماد بنسبة 80% على الورق المقوى المصنوع من مواد أولية عضوية، مع توريد الخشب من غابات تتم إدارتها بشكلٍ مسؤول. وعملت الشركة على تطوير هذا الحل لتلبية متطلبات شركة ’فير كيب‘ للألبان في جنوب أفريقيا.

في إطار تعليقه على الحل الجديد، قال عبد الغني الأديب، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة العبيكان أس.أي.جي كومبيبلوك: "مع طرح ’كومبيبلوك إيكو بلس‘ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تؤكد العبيكان وشركة ’فير كيب‘ على موقفهما المشترك تجاه حماية البيئة واعتماد ممارسات الأعمال الواعية بيئياً، وهو المجال الذي تتصدر فيه ’فير كيب‘ السوق الأفريقية. ووجدنا في ’جلفود للتصنيع‘ المنصة المثالية لإطلاق أحدث منتجاتنا. نواصل ابتكار حلولٍ ومنتجات مميّزة تلبي تطلعات عملائنا المتغيّرة باستمرار".

ومن جهة أخرى، يعتبر برنامج الاجتماعات لتعزيز العلاقات في "جلفود للتصنيع" منصة تواصل مخصصة تتيح للعارضين والزوار إمكانية البحث ضمن آلاف جهات الاتصال في قاعدة بيانات المعرض وترتيب إجراءات عقد الاجتماعات المباشرة. وفي الوقت نفسه، تتيح جولات الابتكار ذات التصميم المخصص للزوار فرصة للاطلاع على المبادرات الرائدة في القطاع واستكشاف أحدث الابتكارات في مجال الآلات. وفي النهاية، يقدم مختبر المكونات دورات تدريبية وعروض توضيحية تشرف عليها شركات عارضة رئيسية.

وتجدر الإشارة إلى أن المعارض الأربعة المعنية بقطاع الأغذية والمنتجات الاستهلاكية سريعة التداول متاحة للمتخصصين التجاريين فقط، وتستمر حتى يوم الخميس 31 أكتوبر. تستقبل المعارض زوّارها يومي 29 و30 أكتوبر من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً، وفي يوم 31 أكتوبر من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.gulfoodmanufacturing.com.