الرئيس السويسري يضع حجر الأساس لجناح بلاده في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق الرئيس السويسري أولي ماورر، أمس الأعمال الإنشائية لجناح سويسرا في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، مشيداً بالجهود الكبيرة التي حققتها الإمارات وفريق إكسبو 2020 تحديداً، خلال مسيرتهم نحو استضافة الحدث لأول مرة في المنطقة.

وأكد ماورر فخره وشعبه بأن تكون سويسرا جزءاً من هذا الحدث المثير، معرباً عن سعادته في أن يشهد إطلاق عمليات الإنشاء ووضع حجر الأساس لجناح بلاده.

ويقع الجناح السويسري في منطقة الفرص بموقع إكسبو، ويركز على مميزات سويسرا بوصفها أرضاً للسلام والابتكار، وسيعرض جمال منطقة الألب ضمن جناح مستلزم من الخيام البدوية، كما سيمكّن الزوار من تسلق ثلاثة طرق في المبنى المستدام الذي يجسد القيم الثقافية والأفكار التقدمية للبلاد.

ويضم الجناح مسرحاً خيالياً يظهر من بحر من الغمام، متمثلاً بجبال سويسرا الساحرة، بالإضافة إلى مطاعم تقدم أطايب المأكولات السويسرية، كما سيقدم الجناح معروضات تسلط الضوء على ابتكارات سويسرا، وكانت سويسرا قد أكدت رسمياً في إبريل 2016، رغبتها في المشاركة في إكسبو 2020 لتكون أول دولة تعلن مشاركتها في الحدث.