شراكة «الإمارات» وفلاي دبي تبدأ عاماً ثالثاً بنجاح

المصدر: دبي - البيان

استفاد أكثر من 5.27 ملايين راكب من سهولة متابعة سفرهم ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات وفلاي دبي منذ بدأت الناقلتان، اللتان تعملان انطلاقاً من دبي، شراكتهما في أكتوبر 2017.

كما اكتسب نحو 800 ألف عضو في «سكاي واردز طيران الإمارات» أكثر من 1.5 مليار ميل سكاي واردز على مسارات رحلات الرمز المشترك بين طيران الإمارات وفلاي دبي خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وبمناسبة دخول الشراكة الاستراتيجية بين الناقلتين عامها الثالث، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس فلاي دبي: «نجحت الشراكة الاستراتيجية بين طيران الإمارات وفلاي دبي، وحققت فوائد ومنافع كثيرة للمسافرين ولدبي وللناقلتين، اللتين ستمضيان قدماً في تطوير هذه الشراكة لتقديم تجارب أفضل وقيمة أعلى للمسافرين وجميع الجهات ذات العلاقة».

ويمكن لركاب طيران الإمارات الآن متابعة سفرهم بسلاسة إلى 94 وجهة على شبكة فلاي دبي عبر مطار دبي الدولي، كما يستطيع ركاب فلاي دبي الوصول إلى 143 وجهة لطيران الإمارات. ومن بين الوجهات العالمية المفضلة ضمن شبكة فلاي دبي: بلغراد، بوخارست، كاتانيا، كاتماندو، كييف، كليمنجارو، كراكوف، صلالة، تبيليسي وزنجبار.

وتتجاوز الشراكة الاستراتيجية بين طيران الإمارات وفلاي دبي مجرد الرمز المشترك، وتتضمن مبادرات تشمل النشاط التجاري، مثل تنسيق جداول الرحلات لتزويد العملاء بأسعار أكثر تنافسية، وتخطيط الشبكة وعمليات المطار لتسهيل التدفق السلس للمسافرين بين رحلات الناقلتين، ومواءمة برنامج المسافر الدائم لتعزيز فرص كسب الأميال واستبدالها.

ربط سريع

تم اعتباراً من 27 أكتوبر 2019، نقل رحلات إلى سبع وجهات أخرى من مقر فلاي دبي الحالي في المبنى 2 إلى المبنى 3 في مطار دبي الدولي، ما يوفر للركاب مواصلة سفرهم بين رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي بسرعة وسلاسة.

وتعني هذه الخطوة أن الركاب يمكنهم التمتع بأقصر مدة زمنية للانتقال عبر دبي خلال 90 دقيقة فقط. وأصبحت الرحلات من دبي إلى كل من ألماتي والبصرة ودار السلام وكليمنجارو ونور سلطان وصوفيا وزنجبار تعمل الآن انطلاقاً من المبنى 3، وبذلك يصل عدد وجهات فلاي دبي التي تعمل خارج مبنى الركاب 2 إلى 22.

فوائد أكثر

أصبح «سكاي واردز طيران الإمارات» برنامج الولاء المشترك لكل من طيران الإمارات وفلاي دبي منذ أغسطس 2018، حيث يوفر للأعضاء راحة أكبر وبساطة مع خطة ولاء موحدة ومقياس واحد لكسب واستبدال الأميال.

ولا تزال تذاكر السفر أكثر خيارات الاستبدال، حيث أنفق الأعضاء حوالي 500 مليون ميل على رحلات فلاي دبي في العام الماضي، وكانت أهم الوجهات: دبي وبيروت وكراتشي والإسكندرية وتبيليسي وصبيحة كوكتشن وبوخارست وباكو.

وتعد قاعدة العضوية المدمجة، التي تضم أكثر من 25 مليون عضو في سكاي واردز، أكثر نشاطاً من ذي قبل، حيث يواصل برنامج الولاء تعزيز محفظة شركائه وزيادة فرص الأعضاء لكسب واستبدال الأميال.