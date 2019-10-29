300 مشروع بمعرض العقارات والاستثمار في أبوظبي الخميس المقبل

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تعرض 50 شركة محلية ودولية نحو 300 مشروع عقاري في الدورة الحادية عشرة للمعرض الدولي للعقارات والاستثمار، التي تقام يوم الخميس المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لمدة ثلاثة أيام.

وأكد أنطوان جورج، مدير عام الشركة المنظمة للمعرض شركة «دوم للمعارض في مؤتمر صحفي، أمس، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض أن المعرض يمثل فرصة غير مسبوقة لشراء العقارات في أبوظبي، بعد صدور قرارات التملك الكامل للأجانب. وأوضح في ردوده على أسئلة الصحفيين على استقرار سوق العقارات والإيجارات في أبوظبي، مشيراً إلى أن الوقت الحالي هو المناسب لشراء العقارات في أبوظبي بسبب تنافسية الأسعار.

فرص استثمارية

وذكر أن المعرض يقدم صورة عامة حول الآفاق الاستثمارية في سوق العقارات في أبوظبي، مشيراً إلى أنه يضم مجموعة كبيرة من العقارات المتاحة وخيارات الاستثمار المختلفة ومصادر التمويل والاستشارات القانونية تحت سقفٍ واحد.

ولفت إلى أن المعرض سيركز على الاستثمار العقاري في المناطق الحرة والابتكارات والشركات الناشئة، كما سيتم تسليط الضوء على جهود أبوظبي المتواصلة لتعزيز بيئة الأعمال، وفتح فرص استثمارية هائلة لاستقطاب المزيد من المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى السوق المحلي.

وأوضح خليفة يهويل القبيسي، المدير التنفيذي التجاري لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) أن استضافة مركز المعارض لمعرض العقارات يعكس مدى التزام المركز بتطوير الفعاليات التي تقام في أبوظبي، وقال: نسعى لتعزيز تنافسية هذه الفعاليات على الصعيدين المحلي والدولي، وقدرتها على استقطاب كبريات الشركات المتخصصة في مختلف القطاعات.

التزام

وكشف القبيسي أن شركة أبوظبي الوطنية للمعارض قد أنهت استعداداتها لاستضافة الدورة الحالية، حيث أكملت فرق العمل التحضيرات الخاصة بكل المرافق والتجهيزات، التي من شأنها أن تتجاوز تطلعات العارضين والزوار على حد سواء وأن تعزز من تجربه مشاركتهم في فعاليات المعرض، مبيناً التزام أدنيك بالعمل مع مختلف الجهات المنظمة لفعاليات، وذلك لإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي، وانسجاماً مع رؤيتنا في أن نكون الوجهة الرائدة لاستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية في المنطقة.

وتشارك في المعرض عدد من الجهات الحكومية الرائدة مثل دائرة التخطيط العمراني والبلديات.