المصدر: دبي - بشار باغ

أكد المشاركون في أعمال النسخة العاشرة من منتدى الرائدات وسيدات الأعمال الاقتصادي الذي عقدته «ناسيبا» أمس في فندق أدرس سكاي فيو في دبي تحت عنوان «الجرأة على بناء مستقبل أفضل»، أن دولة الإمارات الأكثر حماساً بين دول العالم في تمكين المرأة اقتصادياً، مشيرين إلى أن الدولة كانت مثالاً وقدوة في هذا المجال من خلال التنظيمات والمؤسسات التي تبنت هذا الفكر الريادي ومن ثم كانت المرأة الإماراتية الأوفر حظاً في قيادة الأعمال داخل المؤسسات العامة والخاصة على السواء.



يستمر المنتدى يومين وهو أكبر منبر لتمكين المرأة اقتصادياً في الشرق الأوسط ويجمع بين المؤسسات الكبرى الإقليمية والعالمية مثل سيمنز، فيسبوك، أليرجن، فيليب موريس، بي دبليو سي، جنرال موتورز وإعمار للضيافة لتقاسم قصص نجاحهم في مجال المساواة بين الجنسين والشمول.



وقال نك واطسون، المدير المسؤول في ناسيبا، إنه: «خلال السنوات العشر الماضية، سافر منتدى الرائدات وسيدات الأعمال الاقتصادي إلى 8 مدن وتواصل مع آلاف الرجال والنساء حول العالم، القادرين على تغيير المسار ويتقاسمون رؤية مشابهة لعالم لا تعود فيه الفجوة بين الجنسين عائقاً أمام الازدهار والابتكار».



وأكدت الدكتورة سارة المدني عضو البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد أن الإمارات على أهمية الوعي والتعليم للنهوض بالمرأة وتمكينها في الأعمال، ومن ثم مواجهة التحديات التي تحول دون ذلك،

واستكملت نورما تقي الشريك في مؤسسة بي دبليو سي للاستشارات المالية، قائلة إن المؤسسة وضعت خطة للتمكين لتصل نسبة مشاركة المرأة في الأعمال إلى 40% بحلول العام 2024، في 12 بلداً بالمنطقة حيث تعمل استراتيجية المؤسسة على النهوض بالمرأة من خلال التأكيد على أن تكون قيمة مضافة في كافة أعمال المؤسسة التي يعمل بها حالياً 5600 موظف في 12 بلداً بالمنطقة، وأن السعودية وحدها يبلغ بها نسب المرأة العاملة ما بين 18-20% في المؤسسة.



وقالت ليندا راما، اقتصادية وقرينة رئيس وزراء ألبانيا، عن ضرورة تحقيق التنوع والشمول وهذا ما يحتاجه القادة السياسيون الحاليون لضمان أنهم يتركون إرثاً إيجابياً من أجل مستقبل أفضل.



وأشار آميت ياداف، مدير التسويق، 2 اكس أل للديكور المنزلي أن المنتدى يعد أكبر منبر للتمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط وكانت مشاركتنا بالتعاون مع ناسيبا لإيجاد أجواء خلاقة لمنصة المتحدثين، وتحدث فرانكو عطاسي، النائب الأول للرئيس، سمارت انفراستراكتشور، سيمنز الشرق الأوسط، عن أن المساواة بين الجنسين أمر طيب للجميع – ليس فقط للنساء وما هو دور الحلفاء الرجال في تحقيق المساواة.



وفي جلسة تحت عنوان «الاتصال – التمكين – الابتكار» بقيادة فيسبوك، ناقش المجتمعون كيف أن بناء مجتمعات موثوق بها يعمق التطور الوظيفي والاستفادة من الرؤى الفريدة للنساء للتطوير الشخصي والمهني.

كان المشاركون في هذه الجلسة هم: ايليني كيترا، رئيس خدمات السيارات والشؤون المالية، الشرق الأوسط، شمالي افريقيا، فيسبوك، د. سارة المدني، عضو مجلس إدارة مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الاقتصاد، ورامز طنوس شحادة، المدير المسؤول – الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، فسيبوك.



وشاركت في المناقشة حول كيف يستطيع الذكاء الصناعي مساعدة المنظمات على التغلب على الانحياز واتباع ثقافة شمول كل من ايفا مورينو، النائب الأول للرئيس، الموارد البشرية سيمنز الشرق الأوسط، مادوري أديتيوار، جنرال اليكتريك رينيوابلز ود. مارك اسبوزيتو، الشريك المؤسس، نيكسوس فرونتيير تك.



وحول بناء وقيادة فريق متنوع، تحدث رمزي مراد، نائب الرئيس، الهند الشرق الأوسط وأفريقيا، أليرجن الشرق الأوسط، بإسهاب حول الخطوات الرئيسية التي يتعين على القادة اتخاذها لتحقيق التنوع والشمول.



هيرميون ماكورا- نوبل، مذيعة التليفزيون والمتخصصة في حل المشكلات، ستريت ستريت ميديا، شاركت في مناقشة ساخنة مع ماريانيلا ميربوري، عضو مجلس الإدارة، مؤسسة ميربوري، حول ما يمكن عمله لتحقيق ايجابية من خلال مساعي وسلوكيات الشمول.



وناقشت هيئة من المحاورين مستقبل الهجرة مع صوفي لوراي، وضمت الهيئة تنزين سلدون، مؤسس كينستيب، مايسة جلبوت، المدافعة العالمية لدعم الأشخاص الضعفاء من خلال العمل الخيري، التعليم والتكنولوجيا، نويلا كورساريس موسونكا، مؤسسة، ملايكة، وماري- كريستين نيباجواير، مؤسسة، سيف ريفيوج رواندا.



وتضمن البرنامج ورش عمل مثيرة حول القيادة الشاملة، الترويج للعلامة الشخصية، الصحة العقلية، التواجد العام والاتصالات.



سوف يتواصل عمل منتدى الرائدات وسيدات الأعمال الاقتصادي من ناسيبا، ليوم 29 أكتوبر بدعم من إعمار للضيافة، تشين رياكشن، أليرجن، فيد اكس، فيسبوك، جنرال موتورز، بي دبليو سي، فيليب موريس، 2 اكس أل للأثاث والديكور المنزلي، أراب نت، غرفة دبي، آكا، وومينا، ايليفيت، هارفارد كلوب في الإمارات العربية المتحدة، شي إيز آراب، وين ويمن ون، سي آي أو، ذا تمبست، ستريت ستريت ميديا، عالم سينما النساء، مجلس الأعمال الفرنسي، سي سي أم للإستشارات، ثرايف جلوبال، رايت سلكشن، سيمبلي هيلثي، حكمة، هوليت باكارد انتربرايز، آسر، دو، ذا تالنت انتربرايز، آى إي، هول إن وان، ستيجكرافت وسمبر جرين.