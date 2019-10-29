45 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وسنغافورة 2019

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

أكد سامويل تان سفير جمهورية سنغافورة لدى الإمارات أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسنغافورة سيتجاوز 45 مليار درهم نهاية العام الجاري، بزيادة محدودة عن عام 2018، مشيراً إلى أن استقرار حجم التبادل التجاري بين البلدين عامي 2018 و2019 رغم ظروف التباطؤ الاقتصادي العالمي يعد أمراً جيداً.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع، نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع مجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري ورابطة الفرانشايز والتراخيص السنغافورية.

وأشاد بدور غرفة أبوظبي في دعم مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية والتجارية، التي تربط بين بلاده والإمارات بشكل عام، تمثل نموذجاً يحتذى به، ومشيراً إلى أن أبوظبي تعتبر من الشركاء التجاريين الرئيسين لسنغافورة.

وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري، في مسعى لتكامل العمل لتمكين الشركات ومجتمع الأعمال في الجانبين من زيادة التعاون التجاري، والاستفادة من علاقات الاتصال والخدمات اللوجستية بين البلدين.

كما وقعت غرفة أبوظبي مذكرة تفاهم ثانية، من خلال رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز مع رابطة الفرانشايز والتراخيص السنغافورية.