«محركات التغيير» شعار «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة» أن دورتها الثانية ستنطلق تحت شعار «محركات التغيير»، برعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتنظيم مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة التي ترأسها سموها، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة يومي 10 و11 ديسمبر القادم في الشارقة.

ويأتي شعار القمة ليعبر عن الأفراد والمؤسسات والمنظّمات الحكومية والخاصة التي تسعى بجهود حثيثة نحو تحقيق أهداف القمة المتمثّلة في تعزيــز ودعــم مشــاركة المــرأة، وإدماجهــا بشــكل كامــل فــي الاقتصاد على مستوى المنطقة والعالم.

ويعكس شعار «محركات التغيير» مساعي القمة إلى تعزيــز الحــوار مــع نخبــة مــن صنــاع القــرار علــى المســتوى العالمــي، وبحــث ســبل تطويــر الاستراتيجيات الحاليــة، والفــرص الكامنــة، والدراســات التــي تســهم فــي تمكيــن المــرأة فــي القطاعــات التــي لا تحظــى فيهــا بفــرص كافيــة.

وبيّنت دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2018 بعنوان «تحقيق الوعود: المساواة بين الجنسين في خطة التنمية المستدامة لعام 2030»، أنه لا يمكن تحقيق المساواة في الأجور قبل حلول عام 2086 دون وجود أي إجراءات محددة الأهداف.