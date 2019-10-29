«إتش إس بي سي» يدشن برنامجاً لدعم المبدعين

المصدر: دبي - البيان

دشن بنك «إتش إس بي سي» النسخة الثانية من برنامج لدعم الطلاب المبدعين في الإمارات ومصر وسلطنة عمان والكويت والبحرين. ويوفر البرنامج العديد من الموارد التعليمية لمساعدة الطلاب على تطوير أفكارهم المبتكرة.

ومن المقرر أن يتم دعوة أصحاب أفضل الأفكار لحضور ورش عمل تساعدهم على بلورة أفكارهم، وستقوم لجنة التحكيم باختيار أفضل 20 فكرة للمشاركة في الجولة الأخيرة، التي ستقام في مسقط خلال أبريل 2020، حيث سيحصلون على فرصة تطوير مشاريعهم المبتكرة بمساعدة نخبة من الرواد في مجال الأعمال التجارية.

وقال علق دان هوليت، المدير الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في بنك «إتش إس بي سي» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يحظى قطاع التعليم باهتمام بالغ من قبل الحكومات في مختلف دول المنطقة ضمن إطار مساعيها لبناء اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة، كما أن الاستثمار في هذا القطاع مهم لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ونحن في بنك «إتش إس بي سي» ملتزمون بدعم قطاع التعليم سواء من خلال الإسهام في دعم التعليم والوعي المالي، أو من خلال توفير التمويل وحلول لإدارة النقد للمؤسسات التعليمية.