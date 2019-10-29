تعاون بين الإمارات والصين في قطاع التكنولوجيا المالية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الدكتور زوو زياو شاون، رئيس هيئة المجتمع الصيني للتمويل والصيرفة نائب رئيس مجلس إدارة منتدى بوا في آسيا، وجود الكثير من فرص التعاون بين الصين والإمارات في المجالات كافة، لا سيما القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن الإمارات تستحوذ على أكثر من 36% من صادرات الصين من سلع التكنولوجيا المتقدمة للدول العربية، وتأتي عالمياً ضمن قائمة أهم 20 دولة في هذا القطاع.

وأشاد بالتطور والنمو الذي تشهده الإمارات و أبوظبي في المجالات كافة، خاصة في قطاع التكنولوجيا المالية، ما يشجع على مزيد من التعاون المتبادل بين الصين والإمارات، وتوسيع نشاطات الشركات في المنطقة كافة، معرباً عن تقديره لجهود سوق أبوظبي العالمي في تطوير تشريعات وأطر عمل تجذب الشركات من أنحاء العالم كافة، وتعزز التعاون العالمي.

وأضاف لوكالة أنباء الإمارات أن هناك فرصة كبيرة للتعاون بين الصين والإمارات وتحقيق فهم أكبر حول سوق التكنولوجيا المالية في البلدين الصديقين، لافتاً إلى أن مهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي 2019» أسهم في توفير منصة عالمية لمناقشة التطورات التي طرأت على القطاع في البلدين وبحث سبل التطوير.