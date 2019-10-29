«عملية كيمبرلي» في الإمارات أول مكتب بالعالم يحصل على «آيزو»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مكتب عملية كيمبرلي في الإمارات، وهو الجهة المسؤولة عن تنظيم دخول وخروج الماس الخام من وإلى الدولة، أنه حصل على شهادة الآيزو 9001 لأنظمة إدارة الجودة من قبل «سجل لويدز لضمان الجودة»، ما جعله أول مكتب لعملية كيمبرلي في العالم يحصل على شهادة ISO رسمياً.

وحقق مكتب عملية كيمبرلي بالإمارات بنجاح المتطلبات الواسعة والصارمة لمعايير الآيزو المعترف بها دولياً، التي تمكّن المؤسسات من العمل بفعالية وتقديم الخدمات عالية الجودة.

وقال جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية: تمثل التجارة المرتبطة بالماس مكوناً مهماً للغاية في اقتصاد الإمارات المتنوع، ومن خلال موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق العالم، أصبحت الإمارات سريعاً مركزاً رائداً لتجارة الماس، وتظهر علامات على استمرار النمو.

وأضاف: يسلط هذا الإعلان الإيجابي الضوء على البنية التحتية القوية، التي تدعم تجارة الماس في الإمارات، مشيداً بفريق العمل في مكتب عملية كيمبرلي بالإمارات ومركز دبي للسلع المتعددة على هذا الإنجاز الأحدث.

ويتم تطبيق نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات (KPCS) في الإمارات من قبل وزارة الاقتصاد التي فوضت بدورها «مركز دبي للسلع المتعددة» بإدارة نقطة الدخول والخروج الوحيدة للماس الخام في الدولة.

ويجب أن تمر جميع الشحنات من الماس الخام المصدرة والمستورد إلى الإمارات عبر المنشأة في برج الماس ودافزا، وتخضع للتفتيش من قبل فريق من موظفي عملية كيمبرلي المعتمدين.

نظام على أعلى مستوى

قالت مريم الهاشمي، مديرة مكتب منظمة عملية كيمبرلي في الإمارات، ومديرة إدارة المعادن والأحجار الثمينة في مركز دبي للسلع المتعددة: إنها أخبار سارة لمكتب عملية كيمبرلي في الإمارات وجميع أصحاب المصلحة ذوي العلاقة، حيث يسهم هذا الإعلان في توضيح أن الهيكل المطبق لتنفيذ نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات في الإمارات هو على أعلى مستوى ممكن.

وأضافت: بصفة الدولة الرئيس الأسبق لعملية كيمبرلي، فإنها تلتزم بالعمل مع جميع الإدارات والحكومات ذات الصلة للحد من تدفق الماس المموّل للصراعات.