«الحوار الياباني العربي» يناقش أثر التحوّل الرقمي في تطور الملكية الفكرية

المصدر: أبوظبي - البيان

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو، أمس، انطلاق فعاليات الحوار الياباني العربي حول استخدام أنظمة الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حقبة التحول الرقمي، والذي نظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمكتب الياباني لبراءات الاختراع.

ترأس وفد الدولة المشارك في الفعالية المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحضر أعمال الملتقى خالد عمران العامري، سفير الإمارات لدى اليابان. كما ضم الوفد خلفان السويدي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الملكية الفكرية وريادة الأعمال بالإنابة، وعدداً من المسؤولين المعنيين في الوزارة.

وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي في كلمته التي ألقاها خلال الحوار، إن الإمارات تواصل جهودها في تطوير البنية التحتية اللازمة للارتقاء بممارسات الملكية الفكرية واعتماد استراتيجيات واضحة لتعزيز الحوار والتعاون مع الشركاء في هذا القطاع الحيوي، من أجل تطوير الجوانب التشريعية والمؤسسية الناظمة لتطبيقات الملكية الفكرية.

وأكد أن الإمارات تعد من أكثر دول المنطقة استعداداً لتطوير أنظمة الملكية الفكرية اعتماداً على التكنولوجيا الرقمية المتقدمة، حيث تبنت استراتيجيات مستدامة للذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وعملت على مدى العقدين الماضيين على تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة والإبداع والبحث والتطوير.

وتابع: كانت الإمارات أول دولة في المنطقة تطلق حكومة إلكترونية، تحولت لاحقاً إلى حكومة ذكية، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي أكدت ضرورة تقديم خدمات حكومية أفضل وأسرع وأعلى كفاءة، وتهدف جهودنا في هذا المجال إلى رفع مستويات الرضى لدى الناس وتحسين جودة الحياة وأساليب العمل.

وقال مفوض المكتب الياباني لبراءات الاختراع أكيرا ماتسوناغا إن هذا الحدث من شأنه تعزيز التعاون بين اليابان والدول العربية في مجال الملكية الفكرية، وأشاد بمبادرة الإمارات لإنشاء صندوق استئماني يستهدف الارتقاء بالدول في مجالات عدة منها الملكية الفكرية في العصر الرقمي، والذي يتوافق مع التوجه الجديد لصندوق اليابان الاستئماني في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مؤكداً أن هذا التوجه المشترك يعزز آفاق التعاون مع الإمارات في مختلف المسارات المرتبطة بالابتكار والملكية الفكرية.