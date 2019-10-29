1.04 تريليون تجارة إعادة التصدير بالدولة في 3 سنوات

المصدر: أبوظبي - وام

أظهرت إحصائيات رسمية أن قيمة تجارة إعادة التصدير بالدولة وصلت إلى نحو 1.04 تريليون درهم خلال السنوات الثلاث الماضية، تشكل ما نسبته 25% من إجمالي تجارة الإمارات في نفس فترة الرصد والتي بلغت 4.141 تريليونات درهم.

ومع أن أرقام إعادة التصدير، التي تقارب ثلث إجمالي الصادرات للدولة الاتحادية، تندرج أحياناً ضمن الأرقام الإجمالية للصادرات الوطنية في موازين التبادل التجاري، إلا أن الإحصائيات الفنية الدقيقة تميز بينها وبين الصناعة المحلية في أرقام التبادل التجاري مع الدول، فتجارة المناطق الحرة من موانئ الإمارات تشكل مع بعض الدول أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي حركة التصدير.

وخلال 2016 بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية للدولة 1.07 تريليون درهم شكلت تجارة إعادة التصدير منها نحو 215 مليار درهم بنسبة 20%. وشكل العام 2017 نقطة تحول مهمة في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي لتجارة إعادة التصدير والتي تضاعفت قيمتها تقريباً بالغة مستوى 400 مليار درهم، طبقا للأرقام التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ومع التطور الكبير الذي شهدته تجارة إعادة التصدير فقد ارتفعت نسبته إلى 26.2% تقريباً من إجمالي قيمة تجارة الدولة خلال العام قبل السابق والتي وصلت إلى 1.52 تريليون. وتواصل نشاط هذا النوع من التجارة في 2018، حيث بلغت قيمته 431 مليار درهم أي ما نسبته 28% من إجمالي التجارة البالغة 1.53 تريليون درهم.