«جلفود» يستشرف اليوم فرص نمو قطاع الأغذية

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم النسخة السادسة من «جلفود للتصنيع 2019»، المعرض الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع تصنيع ومعالجة المأكولات والمشروبات، حيث يستشرف فرص النمو السريع والتحوّلات واسعة النطاق لقطاع الأغذية، إقليمياً وعالمياً.

وفيما تسعى الإمارات وسائر دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق مزيد من التنوّع في القطاعات غير النفطية، تلعب الصناعات التحويلية دوراً أكثر أهمية، يتصدّره قطاع تصنيع المأكولات والمشروبات. وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، تضم الإمارات وحدها حوالي 575 وحدة تصنيع نشطة بقيمة استثمارات إجمالية تبلغ 10.7 مليارات دولار، والتي يتوقع ارتفاعها بشكل كبير على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وأشار تقرير «موردور إنتلجنس: سوق التعبئة والتغليف في الإمارات - النمو والتوجهات والتوقعات»، إلى التعاون بين الإمارات والسعودية لاستثمار 1.3 مليار دولار في العديد من مبادرات الأمن الغذائي التي ستسهم بتوفير العديد من فرص السوق في قطاع التعبئة والتغليف في سوق دول مجلس التعاون الخليجي.

وينطلق الابتكار والتحوّلات النوعية في القطاع من مثل هذه المخاوف المتزايدة بشأن سلامة الأغذية ومخلفاتها، والحاجة لإيصال المنتجات إلى المستهلكين بسرعة أكبر مع تعزيز القدرة على تحمل التكاليف.