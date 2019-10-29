مدينة دبي للإنترنت.. 20 عاماً من الابتكار التقني

المصدر: دبي ــ وائل اللبابيدي

قبل عشرين عاماً وتحديداً في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر 1999، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال مؤتمر صحفي في موقع مدينة دبي للإنترنت عن إنشاء المدينة كمنطقة اقتصادية حرة وقاعدة استراتيجية للشركات التي تستهدف الأسواق الناشئة، فيما ستوفّر البنية التحتية اللازمة والمناخ والمكان الملائمين لتمكين مشاريع الاقتصاد الجديد من إدارة عملياتها من دبي وذلك بتقديم خدمات فعالة ومنافسة.

وبعد فترة وجيزة من إعلان سمّوه سارعت أكثر من 100 شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات على ترخيص، لتتخذ من مدينة دبي للإنترنت مركزاً لإدارة عملياتها، وكان من ضمن هذه الشركات، شركات عملاقة، مثل «مايكروسوفت» و«أوراكل» و«سيسكو» و«سوني إريكسون»، وقدر مجموع الاستثمارات للشركات المرخص لها آنذاك بحوالي 700 مليون دولار.

واليوم وبعد 20 عاماً على تأسيسها، تجسّد مدينة دبي للإنترنت، عضو مجموعة تيكوم، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في أن دبي تحولت بامتياز إلى سليكون فالي الشرق الأوسط خصوصاً بعد سلسلة من الصفقات المليارية الضخمة لبيع مجموعة من الشركات العالمية الكبرى من بينها شركة «كريم» التي بيعت لشركة «أوبر» بـ11 مليار درهم، و«سوق. كوم» التي بلغت صفقة الاستحواذ عليها من شركة «أمازون» أكثر من ملياري درهم، ومؤخراً صفقة «ميديا دوت نت» بمبلغ 3.3 مليارات درهم.

وبذلك تستمر دبي في أن تكون الحاضنة الأولى للعقول والمواهب وبيئة مثالية لرواد الأعمال والتكنولوجيا، ومنصة لإطلاق الشركات الناشئة في دبي نحو العالمية وملتقى المبتكرين وروّاد الأعمال من مختلف أنحاء العالم للعمل والتواصل وبناء غد مزدهر.

وتستضيف مدينة دبي للإنترنت كذلك مركز (in5)، لتعزيز روح المبادرة والابتكار التقني في الإمارات بالتركيز على خمسة أهداف رئيسية وهي تسريع تطوير الشركات الناشئة الجديدة، وتعزيز تنظيم المشاريع التجارية، والقيادة والابتكار والتكنولوجيا، والمساهمة في تشكيل نظام بيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأهم من ذلك، الترويج لدبي كموقع مثالي لتكنولوجيا الشركات الناشئة.

وقد أرست ثقافة الابتكار والإبداع التي حرصت المدينة على دعمها أساساً قوياً لجذب بعضٍ من ألمع المبتكرين والمبدعين في العالم ممن يلعبون دوراً أساسياً في التحول الرقمي للمدينة. وبوحيٍ من خطة دبي 2021، تولد الأفكار المبتكرة ليتم بعد ذلك تنقيحها عبر مجموعة متنوعة من مراكز الابتكار التي يدعمها عدد من قادة الفكر المتخصصين، بما في ذلك فيزا وهواوي وماستر كارد وساب وغوغل و3 إم والعديد غيرهم.

وتعد مدينة دبي للإنترنت موطناً لأحدث المباني التجارية ومكاتب البوتيك ومساحات البيع بالتجزئة والفنادق، كما تستثمر باستمرار في تطوير مجتمعها لضمان تمتع أفراده ببيئة عمل عالية الجودة، في انعكاسٍ لأحدث الأبحاث التي تناول تأثير البيئات التعاونية الإبداعية على تعزيز الإنتاجية في مكان العمل.

وبفضل موقعها الاستراتيجي في قلب دبي الجديدة، يمكن الوصول إلى مدينة دبي للإنترنت عبر شبكة نقل متكاملة، بما في ذلك الأرصفة الواسعة ومسارات الدراجات الهوائية والمترو والترام والحافلات والسيارات.

وتلتزم مدينة دبي للإنترنت بالاستثمار في البنية التحتية الذكية لجعل مجتمعاتها أكثر اخضراراً وأكثر راحةً واستدامةً، بما يتماشى مع مبادرة دبي الذكية التي تسعى إلى جعل دبي أسعد مدينة في العالم.

وتوفر مدينة دبي للإنترنت منظومة متنوعة وداعمة للأفكار المبتكرة وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، كما تعمل المدينة على تحفيز ودعم الريادة الفكرية من خلال الفعاليات المتخصصة ورواد الأعمال الناشئين الذين يساهمون بشكل كبير في تطوير الخبرات في القطاع ودعم نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.

محطات مهمة

سيكون المركز بمثابة منصة للشركات الروسية التي تسعى إلى إطلاق عملياتها وتوسيعها في الأسواق الناشئة المربحة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تحويل دبي إلى وجهة فريدة لتأسيس الشركات واستكشاف الفرص الجديدة.

سيكون موطناً للشركات الروسية متعددة الجنسيات والمؤسسات الراسخة والمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم والشركات الناشئة، والتي ستطرح باقة من المنتجات والخدمات والحلول في مجال الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي والاستضافة السحابية وغيرها.

وتستضيف مدينة دبي للإنترنت بالفعل عدداً من الشركات الروسية مثل «كاسبرسكي لاب»، أحد أهم مطوري البرامج المضادة للفيروسات والأمن الإلكتروني في العالم.

«تنسنت»

في مطلع هذا العام، أطلق العملاق الصيني «تنسنت» أول مكتب لشركة «تنسنت» خارج الولايات المتحدة والصين في مدينة دبي للإنترنت.

وسيؤدي كذلك دور المقر الإقليمي لجميع عمليات «تنسنت غيمز» أكبر ناشر لألعاب الفيديو في العالم ضمن مجتمعها، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحققت «تنسنت غيمز» 19 مليار دولار من إيرادات الألعاب في العام الماضي وهي توظف ما يقارب 55 ألف شخص في أنحاء العالم.

ومن المؤكد أن إقامة المقر الإقليمي لشركة «تنسنت» في مدينة دبي للإنترنت ستسهم في تطوير قطاع التكنولوجيا المحلي والإقليمي.

ويكمن الهدف في جذب أصحاب المواهب الأفضل في مجالاتهم، مثل مطوري الألعاب وهواتها، إلى المنطقة وإضافة العمق والتنوع لقطاع تطوير الألعاب المحلي.

«ناسكوم»

وفي مطلع هذا العام، أعلنت المدينة عن إطلاق مركز أعمال مخصّص للرابطة الوطنية لشركات الخدمات والبرمجيات (ناسكوم)، وهي رابطة الأعمال غير الربحية الأهمّ في الهند لقطاع إدارة العمليات التجارية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف الشراكة الجديدة إلى جعل دبي وجهة استثمارية مربحة للشركات الهندية التي تسعى لوضع بصمة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مركز الابتكار

أعلنت المدينة خلال جيتكس 2018 عن إطلاق المرحلة الأولى من مركز الابتكار والذي سيمتد على مساحة تزيد على 1.8 مليون قدم مربعة، متوسطاً مدينة دبي للإنترنت و«مدينة دبي للإعلام» و«مجمع دبي للمعرفة».

وسيقوم المركز الذي تم مؤخراً إنجاز مرحلته الأولى برعاية المواهب والإبداع، وتعزيز تطور منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في المنطقة. وسيوفر المركز للشركات من مختلف الأحجام، فور اكتماله، مجتمعاً متيناً وديناميكياً وبنية تحتية عالمية الطراز وبيئة عمل نشطة.

فضلاً عن ذلك، ستتمكن القوى العاملة الإبداعية في المركز، والبالغ عددها 15 ألف فرد، من التواصل وتبادل المعارف عبر المنظومة الواسعة لمدينة دبي للإنترنت، مع قدرتها على المشاركة في برنامج شامل من الفعاليات وورش العمل والمسابقات الخاصة بالقطاع طيلة العام.

مراكز الابتكار

كما ساهم شركاء المدينة في الأعمال «فيزا» و«أكسنتشر» و«مايكروسوفت» و«ساب» و«ثري إم» و«كانون» و«سيسكو» و«ماستر كارد» و«هواوي» و«أوراكل» بشكل كبير في مساعي المنطقة على صعيد البحوث والتطوير من خلال 11 مركز ابتكار لهم.

مبادرة

أطلقت المدينة مبادرة GoFreelance تماشياً مع رؤية الحكومة الخاصة بدعم رعاية أفضل المواهب العالمية في دبي وتحويل دبي إلى مدينة ذكية.

وتزوّد المبادرة الأفراد ببديل لإنشاء مشروع وتمنحهم فرصة لاختبار مدى رواج منتجاتهم وخدماتهم في السوق.

وسيتمكن أصحاب تصاريح العمل المستقل من الوصول إلى الخدمات والمرافق العديدة التي تتيحها مدينة دبي للإنترنت. ويستطيع العاملون عن بعد العمل من أي منطقة من مناطق «تيكوم».

ويجوز للخبراء في مجالات الويب والموبايل وتطوير البرمجيات والبنى المعمارية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلوم البيانات والتحليلات وخدمة العملاء، بالإضافة إلى المعنيين بتزويد الدعم الفني والخدمات المساندة، التقدم للحصول على التصريح.

وستسهم المنصة في دعم المواهب الجديدة والمحترفين اليافعين والشباب ورعايتهم وشحذ هممهم لكي يروا ابتكاراتهم وأفكارهم تتجسد على أرض الواقع.

Ⅶ الحاضنة الأولى للعقول والمواهب وبيئة مثالية لرواد الأعمال والتكنولوجيا

Ⅶ أرست ثقافة الابتكار والإبداع لجذب ألمع المبتكرين والمبدعين في العالم

Ⅶ تستثمر باستمرار في تطوير مجتمعها لضمان تمتع أفراده ببيئة عمل عالية الجودة

Ⅶ تلتزم بالاستثمار في البنية التحتية الذكية لجعل مجتمعاتها أكثر اخضراراً واستدامةً

استثمارات واستحواذات

في عام 2018، أعلنّت المدينة أن أعضاء في مجتمع مدينة دبي للإنترنت - مثل «سوق. كوم» (تحولت إلى Amazon.ae) و«Media.net» و«Mumzworld» وغيرها - جمعوا سوياً تمويلاً بلغت قيمته 7.8 مليارات درهم منذ انطلاقها. وأصبح هذا الرقم أعلى بكثير الآن، إذ يشمل استحواذ «أوبر» على «كريم» ضمن صفقة تاريخية مقدارها 3.1 مليارات دولار.

كما ساهم أعضاء in5 بشكل كبير في الاقتصاد المحلي. إذ تلقت الشركات الناشئة في in5 تمويلاً يناهز 200 مليون درهم منذ التأسيس في عام 2013، وتوقع أن يتضاعف هذا الرقم لعام 2019.

وجمعت «أنغامي» ما يزيد على 106.6 ملايين درهم (29 مليون دولار) من مستثمرين إقليميين، وجذبت منصة الصحة الرقمية الرائدة «الطبي» تمويلاً قدره 18.4 مليون درهم (5 ملايين دولار). كما تلقى العديد من الشركات الناشئة الأخرى تمويلاً غير معلن يتراوح بين 50 ألف درهم (13500 دولار) إلى مبالغ قدرها مئات الألوف.

بالإضافة إلى ذلك، استحوذت «Voicera» على «Wrappup» مقابل مبلغ غير معلن.

ومن ثم استحوذت «سيسكو»، وهي شريكة أخرى لمدينة دبي للإنترنت، على «Voicera»، مما يبرهن على قدرة مدينة دبي للإنترنت على إقامة الصلات بين الشركات من شتى الأحجام.